Pomagali bodo pri razvoju turističnega centra na Gačah; Vukoviću dodelili koncesijo

29.9.2017 | 12:20

Črnomelj - Črnomaljski svetniki so imeli včeraj 22. redno sejo v tem mandatu, za 16 točk dnevnega reda pa so porabili dve uri. Županja Mojca Čemas Stjepanovič jih je seznanila o uresničevanju občinskega proračuna v prvem letošnjem polletju.

Svetniki so se strinjali, da namenijo 5.250 evrov za nakup smučarskih vozovnic za zimske dejavnosti v vzgojno-izobraževalnih zavodih ter s tem pomagajo pri sofinanciranju razvoja turističnega centra na Gačah. Slišati pa je bilo pripombo, da bi morali dati na Gačah večji poudarek razvoju letnega turizma.

Svetniki so se seznanili tudi, da je občina za 20 let podelila koncesijo za izvajanje splošne medicine Miru Vukoviću, dr. med., spec. družinske medicine in sicer v obsegu največ enega tima. Od tega bo 63 odst. dela opravljal v splošni ambulanti Doma starejših občanov Črnomelj, 37 odst. pa v splošni ambulanti v Zdravstvenem domu Črnomelj.

Svetniki so sicer v prvi obravnavi sprejeli odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini, čeprav se jim je zdel sporen drugi odstavek 14. člena, ki pravi, da »je v primeru, da lastnika zapuščenega vozila ni mogoče ugotoviti ali stroškov, povezanih z odvozom, hrambo in uničenjem zapuščenega vozila ni mogoče izterjati od lastnika zapuščenega vozila, plačnik teh stroškov lastnik zemljišča«.

Na dnevnem redu je bil tudi predlog spremembe odloka o podelitvi naziva častni črnomaljski občan. Sprememba naj bi bila v tem, da naziva ne bi več podeljevali ob dnevu državnosti, kot doslej, ampak na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku, ko podelijo tudi občinske plakete in diplome in ko prejmejo priznanja športnik, športnica in športni kolektiv leta. Nekaj svetnikov se s tem predlogom ni strinjalo, poleg tega pa so predlagali tudi, da bi moralo za častnega občana glasovati dve tretjini svetnikov.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

