FOTO: Malo grozdja, a zato nič manj vesela trgatev

29.9.2017 | 14:50

Tako so slišali Pavčkovo vzvišeno pesem o cvičku. (Foto: M. L.)

S trte gre v škafe. (Foto: M. L.)

Trgatev je bila kljub močni pozebi. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki so včeraj obrali grozdje z mestne trte, žametne črnine, ki je potomka stare trte z mariborskega Lenta.

Udeležence, ki so prišli k trti na vrtu Galerije Božidar Jakac, je s Hvalnico Cvičku Toneta Pavčka pozdravila Lea-Marija Colarič-Jakše.

Gospodar te trte je občina Kostanjevica na Krki. Trgatve se je udeležil tudi župan Ladko Petretič, ki je nagovoril zbrane, za še lepši uvod v trgatev pa je poskrbela harmonikašica Mia Zupančič.

Predsednik društva vinogradnikov Kostanjevica na Krki Stane Tomazin je povedal, da je na trti letos pozeblo devetdeset odstotkov grozdja, zato je pridelek žal majhen. Je pa bila rekordna lanska letina.

Trgači so tokrat res nabrali malo grozdja, ki so ga že tudi močno načele žuželke. Vseeno so trgatev opravili, kot je treba in na koncu imeli tudi čisto pravi likof.

M. L.

