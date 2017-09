MO Novo mesto: Posekana drevesa bomo nadomestili, ostala skušali ohraniti

29.9.2017 | 19:15

Foto: S. G., arhiv DL

Novo mesto - Z Mestne občine Novo mesto se odzvali na včerajšnji prispevek 'Drevesa na Glavnem trgu: Neresnice ali nesporazumi?', objavljen na naši spletni strani. Odziv v celoti objavljamo spodaj:

Odgovor na objavljeno informacijo

Na Mestni občini Novo mesto nismo zapisali, da je izgradnja infrastrukturnega kolektorja glavni razlog za odstranitev dreves, je pa, tudi po pogovoru z gradbinci in arheologi pomemben faktor, saj bodo dela lahko poslabšala njihovo stanje. Dejstvo pa je, da je obnova podzemne infrastrukture, čeprav manj viden, ključni del prenove, saj je stanje infrastrukture v delih mestnega jedra, kjer ta že leta ni bila obnovljena, slabo, zaradi dotrajanih materialov pa imajo pristojne službe težko nalogo zagotavljanja osnovnih javnih služb, predvsem komunalne.

V sklopu prenove je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije v konservatorskem načrtu podal usmeritev, da je potrebno ohraniti Mušičevo podobo Glavnega trga, kar predvideva tudi menjavo dreves. Kot je navedel že zavod, smo v konservatorskem načrtu podane rešitve večkrat javno predstavili in tudi povedali, da je s prenovo načrtovana nova zasaditev.

Ob tem smo na občini preučili možnost premestitve dreves, ki so bila predvidena za odstranitev, vendar smo, glede na njihovo stanje in starost ocenili, da bi bila ta možnost preveč negotova in draga. Vsa ta drevesa bodo nadomeščena z novimi, z obsegom debel 15 do 20 cm.

Ob tem si bomo v zgornjem delu Glavnega trga (pred rotovžem, založbo Goga, spomeniki in Arkade barom) prizadevali do poteka njihove življenjske dobe ohraniti vsa drevesa, ki jih bo v dogovoru z zavodom možno ohraniti in jih ne bodo poškodovala dela gradbincev in arheologov, sicer jih bomo nadomestili s takimi, kot so predpisani po konservatorskem načrtu. Na podlagi pobud občanov smo predlagali tudi zasaditev večjega števila dreves, kot jih je predvidel konservatorski načrt, kar pa kljub našim prizadevanjem ni bilo sprejeto.

Lep pozdrav!

Meta Retar

Odnosi z javnostmi

MONM

M. Martinović

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 5h nazaj Oceni ris Klito Katera so pa ostala? 3h nazaj Oceni NMeščan Po načrtu je, da ostanejo samo drevesa pri vodnjaku in vovko baru. Vsa ostala se žagajo. Tudi pred knjižnico in APT. 3h nazaj Oceni rambo Kaj nebi Macedoni stopil pred kamere in to povedal oz, se kako drugače oglasil? Mu je ispod časti....? katerea prepotentnost... Preglej samo prijavljene komentatorje