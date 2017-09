Začenja se Mladinski kulturni festival v Krškem; priskrbeli tudi odeje

29.9.2017 | 13:45

Takole so člani Kluba posavskih študentov ta teden na festival vabili voznike, ki so stali v koloni v Krškem.

Krško - Staro mestno jedro Krškega bo ta konec tedna spet zaživelo. Današnji večer bo posvečen akustični glasbi in vinu, jutri pa bo tam živahno od jutra do pozne noči. Mladinski festival kot festival glasbe, umetnosti, druženja in otroškega smeha prinaša pestro dogajanje za vsakogar, obljubljajo organizatorji - Klub posavskih študentov, ki festival organizirajo skupaj z Mladinskim centrom Krško.

VEČER V PARKU

Nocoj se ob 19.30 z Večerom v parku pričenja letošnji Mladinski kulturni festival. V goste prihajajo mlade Dobovčanke, ki so svojo ljubezen do petja združile v Vokalni skupini ARIA. Kot vinar večera se bo predstavila Klet Krško, ki bo obiskovalcem ponudila tri različna vina: cviček ptp, modro frankinjo classic in laški rizling classic. Za obiskovalce bo organizator priskrbel tudi odeje, da jih ob poslušanju glasbe in srkanju vina ne bo zeblo.

SOBOTNO DOGAJANJE

Jutri bo staro mestno jedro živelo že od zgodnjih jutranjih ur. Stara mestna središča so preplet preteklosti in sedanjosti, v idiličnem ambientu obljubljajo brezplačen zajtrk, odlično kavo, kakav ali čaj v kavarni na ulici. Kavarna bo odprta vse do večernih ur, v njej pa si boste lahko sposodili tudi različne družabne igre. Ob 11. Vitanova pripravlja brezplačno vadbo v parku, čez dan pa sledi tudi pester program za otroke: umetniška reciklarnica, kuharska delavnica z Estero, predstavitvena urica Brainobrain in lutkovna predstava Grdi raček.

Za sprostitev trebušnih mišic bodo v večernem stand-upu mladih slovenskih komikov, ki se bo na glavnem odru pričel ob 19.30, poskrbeli: Posavki Kaja Grozina in Nastija Fijolič ter njuna prijatelja Mark Dćamastagič in Jan Cunja.

Ob 21. uri na oder prihajajo stari znanci posavskih festivalov, mladi in energični Uranium Pills Project, za živahen zaključek festivala pa bodo poskrbeli člani zasedbe Balkan Boys.

ZAPORA CESTE

Zaradi izvedbe prireditve bo zaprta Cesta krških žrtev od Picerije Fontana do Hočevarjevega trga. Zapora se bo pričela izvajati jutri ob 5. uri zjutraj, končala se bo v nedeljo ob 5. uri zjutraj. Obvoz je urejen po ostalih cestah v starem Krškem, ki so normalno prevozne.

J. A.