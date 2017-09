Potrdili nekaj ugodnosti za prebivalce mestnega jedra

29.9.2017 | 14:00

Adolf Zupan (DeSUS) je kot predsednik odbora za gospodarstvo v imenu podjetnikov zaprosil, da občina izboljša načine informiranja javnosti o poteku prenove.

Občinski svet je podprl nekaj ugodnosti za prebivalce mestnega središče, na katere bo dolgotrajna prenova mestnega središča najbolj vplivala.

Novo mesto - Včerajšnja 24. redna seja novomeškega občinskega sveta je minila razmeroma hitro in brez večjih razprav. Občinski svet je med drugim sledil predlogu občinske uprave, o katerem so se v zadnjem času že pogovarjali tako s stanovalci kot s poslovnimi subjekti v središču mesta. Gre za nekaj ugodnosti, ki naj bi pomagale najbolj prizadetim v času dolgotrajne prenove mestnega središča.

Poleg tega, da bodo obstoječim imetnikom parkirnih dovolilnic omogočili parkiranje tudi v 2. coni in jim dovolilnice za prihodnje leto dodelili brezplačno, bodo nekateri deležni še popustov pri obračunu nadomestila za stavbno zemljišče. Lastniki objektov neposredno ob Glavnem trgu, Pugljevi in delu Rozmanove ulice bodo prihodnje leto plačali 75. odst. manj nadomestila, v letu 2019 pa polovico manj, ostalim prebivalcem mestnega središča bodo omogočili 25-odstotni popust. »Bojim se, da ti popusti ne bodo dosegli najemnikov lokalov v centru, saj te položnice dobijo lastniki objekta. Zavedam se, da tu nimamo kakšnih pristojnosti, a predlagam, da obvestila pospremite z dopisom, naj se popusti poznajo pri najemninah,« je med drugim dodal Adolf Zupan (DeSUS), predsednik odbora za gospodarstvo.

Večer prej so se seje omenjenega odbora udeležili tudi predstavniki zavoda Grem v mestu, tam so bili tudi številni predstavniki občinske uprave, z direktorico Vido Čadonič Špelič vred. Zupan je sinoči povzel njihovo več kot dveurno razpravo in skrbi poslovnih subjektov iz središča mesta ter opozoril, da dosedanje komuniciranje z javnostjo ni bilo na zadostni ravni, zato naj jo izboljšajo: »Če bi tri dni prej primerneje obvestili meščane, da bodo drevesa posekana, verjetno včeraj ne bi gledali te prizore s svečkami,« je dodal.

Med pobudami svetnikov je glede prenove Uroš Lubej (Solidarnost) predlagal, da bi občina organizirala kašne organizirane oglede poteka gradnje, saj da je med ljudmi zanjo precejšnje zanimanje, Borut Škerlj (SMC) pa je občino pozval, naj čim prej zagotovi tudi nadomestne prireditvene prostore, mogoči so na Florjanovem trgu, Muzejskih vrtovih ipd., da bi tako ljudi še vedno vabili v središče mesta. »Podobno pozovite vsa nevladna društva, da svoje dogodke in prireditve organizirajo v centru tudi med prenovo in tako vrnejo oz. ohranijo življenje v mestnem jedru,« je dodal.

Občinski svet je med drugim v prvi obravnavi sprejemal Odlok o postopku in merilih za sofinasiranje letnega programa športa v MO Novo mesto, ki nadomešča dosedanji pravilnik in ga usklajuje z zakonom o športu. Matija Sadek (Solidarnost) je predlagal, da v odloku omilijo zahtevo po zahtevani dvoletni registraciji organizacij oz. društev, ki bi se prijavljala na razpise za programe športa, ter da ne le v razpisnih besedilih, temveč že v odloku vključijo kriterij vključitve depriviligiranih skupin. Podobno je menil Zupan, Franc Bačar (SLS) pa je navrgel, naj občinska uprava do druge obravnave z odlokom pohiti, saj se v nasprotnem lahko zgodi, da bodo društva denar prejela šele spomladi prihodnje leto, ko se bo aktualna sezona že zaključevala.

Med kadrovskimi zadevami so občinski svetniki potrdili vse predloge komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Podali so pozitivno mnenje h kandidaturi dr. Jožeta Podgorška za dekana Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, ki mu bo aktualni mandat potekel ta mesec; julija je kot predstavnik ustanovitelja v svetu zavoda RIC Novo mesto odstopil Franci Beg, za nadomestnega člana so včeraj potrdili Andreja Resmana, ki bo Bega na podoben način nadomestil tudi v občinskem odboru za komunalo in promet; Petra Medveščka bo po odstopu v občinskem odboru za družbene dejavnosti nadomestil Leopold Kolenc.

Predsednik omenjene komisije Boštjan Grobler je občinski svet seznanil tudi s tem, da se na razpisu za direktorja Zavoda Novo mesto niso odločili za nobenega kandidata in da bodo razpis ponovili, v tej luči pa so sedanjemu v. d. direktorja Robertu Judežu mandat podaljšali do imenovanja novega direktorja oz. za največ tri mesece od poteka njegovega enoletnega mandata konec novembra letos. A podrobneje o tem v prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Tekst in foto: M. Martinović