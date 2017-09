V rožnate pletenine letos ovili drevo tudi v Kočevju

30.9.2017 | 15:20

Kočevje - V Sloveniji bodo letos že tretje leto zapored v Rožnatem oktobru - mesecu osveščanja o raku dojk z rožnatimi pleteninami za en mesec ovili drevesa v vseslovenski akciji Rožnate pletenine. Akciji, katere cilj je z osveščanjem o pomembnosti samopregledovanja, preventivnih presejalnih programov in zdravega načina življenja zmanjšati število umrljivosti za rakom dojk, se je letos pridružila tudi Ljudska univerza Kočevje. S pleteninami, kvačkanimi in pletenimi z volno v rožnatih odtenkih barv, so v Kočevju danes ovili vrbo ob Rinži pri Tržnici Kočevje.

»Kot izobraževalna ustanova v svoje programe vnašamo tudi humanitarno noto, spodbujamo tudi medgeneracijsko sodelovanje in ustvarjalnost. Poleg tega smo tudi pretežno ženski kolektiv,« je povedala direktorica Ljudske univerze Kočevje Maja Rupnik o razlogu, da so se pridružili akciji. Kot je povedala, so k sodelovanju povabili vsa kočevska društva, zavode in posameznike, številnimi med njimi pa so se povabilu odzvali. Skupno je pletenine ustvarjalo bodisi na skupnih druženjih tri četrtke popoldan na Ljudski univerzi Kočevje ali doma okoli 70 članov različnih organizacij in posameznikov iz občin Kočevje in Kostel.

V pletenine ovita vrba v Kočevju bo ves oktober mimoidoče opozarjala na pomen osveščanja o raku dojk, za katerim po podatkih organizacije Europa Donna Slovenija vsako leto zbili 1300 žensk in 10 moških, 400 pa jih umre. Rak dojk je najpogostejši rak pri ženskah, omenjene številke pa govorijo, da so preventivne in civilno-družbene akcije osveščanja še vedno več kot potrebne pri osveščanju o sami bolezni, pomenu preventive, zdravega načina življenja kot tudi pozitivnih učinkov ustvarjalnosti na psiho-fizično zdravje človeka.

Europa Donna si je zato za cilj zadala do leta 2020 v času rožnatega oktobra oviti drevesa v občinah po vsej Sloveniji. Letos so ovijali drevesa v več kot 60 občinah, med njimi prvič tudi v Kočevju, kjer so dogodek pospremili s kulturnim programom, v katerem sta sodelovala kočevska ustvarjalca, pesnica Romana Novak in glasbenik Sebastjan Vukan – Seba, babica v Zdravstvenem domu Kočevje Andreja Petek pa je spregovorila o raku dojk in pomenu njegovega zgodnjega odkrivanja, saj če je pravočasno odkrit, je bolezen, ki lahko doleti prav vsako žensko, pa tudi moške, obvladljiva in zazdravljiva.

Besedilo in fotografije: M. L.-S.

Galerija