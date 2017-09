Cesta je tu, čeprav je trajalo

30.9.2017 | 08:05

Dolnja Prekopa - Na Dolnji Prekopi so včeraj popoldne uradno odprli prenovljen odsek državne ceste Šentjernej-Križaj.

Slovesnosti se je udeležil tudi minister za infrastrukturo Peter Gašperšič. Poudaril je, da je naložba stala skoraj 2,4 milijona evrov. Dobrih 1,4 milijona je zagotovila direkcija za infrastrukturo, 938 tisoč evrov je prispevala občina Kostanjevica na Krki.

Minister je izrazil veselje, da so za nadgradnjo in razvoj cestnega omrežja v državi uspeli v primerjavi s preteklostjo zagotoviti znatno več denarja. Kot je dejal, v proračunu za naložbe in investicijsko vzdrževanje ter redno vzdrževanje v letošnjem letu država načrtuje dobrih 198 milijonov evrov, za prihodnje leto pa že dobrih 206 milijonov evrov.

Država tudi pospešeno ureja kolesarske poti. V to spada tudi projekt Sava–Krka bike, ki po ministrovih besedah vključuje štirinajst občin posavske in jugovzhodne regije. Direkcija za infrastrukturo bo v okviru tega projekta predvidoma še letos označila kolesarske povezave po obstoječih cestah.

Kostanjeviški župan Ladko Petretič je na slovesnosti poudaril, da prenova omenjene ceste pomeni drugo največjo naložbo v občini. Cesto so začeli prenavljati leta 2011.

Slovesnosti, ki jo je vodila Lea-Marija Colarič-Jakše, so se udeležili tudi številni krajani. Zbrane je na začetku z glasbo pozdravil Pihalni orkester Kostanjevica na Krki, v nadaljevanju jim je na harmoniko zaigral Blaž Kovačič.

Trak na novi cesti so prerezali župan Ladko Petretič,minister Peter Gašperšič, direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko in vodja projekta na direkciji Bojan Papler.

M. L.

