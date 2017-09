Avto v transformatorsko postajo

30.9.2017 | 07:45

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Ponoči ob 1.01 se je v kraju Vrbovec v občini Trebnje osebno vozilo zaletelo v železno konstrukcijo. na kateri je transformatorska postaja. Ta je obvisela na kablih in iz nje se je iskrilo. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Trebnje so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali kraj. Dežurni delavec Elektro Ljubljana je transformatorsko postajo začasno odklopil.

Kolesar padel in se poškodoval

Včeraj ob 17.47 je na Raki v občini Krško padel kolesar. Posredovali so reševalci NMP Krško, ki so poškodovanega kolesarja oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

Zaletela sta se, eden se je prevrnil na streho

Včeraj ob 6.44 sta se na Andrijaničevi cesti v Novem mestu zaletela voznika z osebnimi vozili, pri tem pa se je eno prevrnilo na streho. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče in usmerjali promet, odklopili akumulator, pomagali ponesrečencu do prihoda reševalcev in z avtodvigalom postavili vozilo na kolesa. V nesreči poškodovano osebo so reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma D Novo mesto oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.



Dve vozili trčili

Včeraj ob 16. uri se je na cesti Velika Loka—Čatež v občini Trebnje zgodila prometna nesreča, v kateri sta trčili osebni vozili. Poškodovano osebo so oskrbeli reševalci ZD Trebnje in jo odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Gasilci PGD Trebnje so protipožarno in prometno zavarovali kraj nesreče ter pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe.

Zakaj ni bilo vode

Včeraj ob 8.24 je prišlo do prekinitve oskrbe s pitno vodo v naseljih Višnje, Plešivica, Gradenc, Malo in Veliko Lipje, Klopce in Lašče v občini Žužemberk. Delavci Komunale Novo mesto so napako odpravili do dvanajste ure.

Gasilska vaja v Mokronogu

Danes ob 7.45 bodo gasilci izvedli gasilsko vajo v kraju Mokronogu, v občini Mokronog-Trebelno, zato bodo sprožene sirene sistema javnega alarmiranja v krajih Mokronog, Beli Grič, Trebelno, Velika Strmica in Štatenberk.

L. M.