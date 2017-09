Mirnopečani dobili športno dvorano. Naj šport zaživi!

30.9.2017 | 10:55

S prerezom traku so dvorano simbolično odprli župan Andrej Kastelic, ravnatelj Danijel Brezovar, predstavnik podjetja SGP Zidgrad Boris Ferjančič in direktor podjetja Elan Inventa Miloš Šter.

Pogled v novo športno dvorano.

Otroci so bili znova prisrčni.

Pogled na tribune.

Mirna Peč - V Mirni Peči so sinoči, na rojstni dan rojaka in častnega občana Toneta Pavčka, po katerem pred nekaj leti zgrajena šola tudi nosi ime, odprli tako težko pričakovano športno dvorano ob njej.

S tem so kot je v nagovoru množici zbranih dejal domači župan Andrej Kastelic tudi zaključili zahteven projekt za njihovo lokalno skupnost - izgradnjo nove osnovne šole z vrtcem in športno dvorano, ki je bila ena večjih naložb v obstoju občine. Zdaj so v občini zagotovljeni pogoji za kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja in športa, na kar smo lahko resnično ponosni, je poudaril.

Mirnopeška dvorana bo namenjena šolski in rekreativni vadbi ter izvajanju ostalih programov športa in različnih prireditev, med drugim bo omogočala tudi vadbo in tekmovanja košarke 1. državne lige, rokometa, malega nogometa, odbojko in badmintona v nižjih kategorijah ter programov športnega plezanja, saj so postavili tudi plezalno steno, za kar do sedaj v občini ni bilo pogojev. Za gledalce je ob vzhodni stranici tribuna s 444 sedeži, od tega je 387 izvlečnih in 57 fiksnih sedežev.

Gradnja športne dvorane z opremo je stala nekaj več kot 1.042.700 evrov, projekt pa je sofinanciralo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v višini 24,36 odst. oz. 254 tisoč evrov in Fundacija za šport v višini 67.132 evrov.

Skupaj s šolo in vrtcem, odkupom zemljišč in stroškom projektne dokumentacije, ki so predstavljali prvo fazo, je bila naložba vredna slabih 7,5 milijonov evrov, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa je za ta prvi del prispevalo dobra 2 milijona evrov. Občini je uspelo pridobiti tudi koncesionarja za dobavo toplote šoli in vrtcu, podjetje Top les energija iz Tolmina, ki je pokrilo strošek opreme kotlovnice na lesno biomaso.

Urška Ban, poslanka državnega zbora Republike Slovenije in predsednica Odbora za finance in monetarno politiko, je v govoru med drugim poudarila, da ob takšnih pridobitvah vidimo, kako pomembno je, da delujejo skupaj številni akterji v tej državi ter občini in potem lahko nastane skoraj vse. »Na novo šolo in sedaj še novo dvorano ste lahko upravičeno ponosni. Obe sta lahko tudi odlična motivacija za učenje in gibanje. Brez pozitivnih sprememb ni napredka. Ne kraja in ne ljudi,« je dejala.

Ravnatelj šole Danijel Brezovar je izpostavil, da je odprtje športne dvorane najlepše darilo za Pavčkov rojstni dan, ki ga tudi sicer vsako leto obeležijo s kulturnim dnem in likovno ustvarjalnico. Letošnja je bila 11. po vrsti, ki so je je udeležilo dvanajst dolenjskih šole, nastala dela seveda s športnimi motivi pa so postavili na ogled na hodniku prehoda v telovadnico. »Nekateri so mnenja, da je malo premajhna, mi pa smo trdno prepričani, da je ravno prav velika, da bo zadovoljila vse potrebe športa v Mirni Peči, predvsem pa da bo v njen mogoče organizirati tudi večje kulturne in druge dogodke,« je povedal in dodal, da so s tem zagotovljeni vsi materialni pogoji za izvajanje programa športa, zato od zdaj naprej za njih velja geslo »Mi bomo odkrivali nove poti… Naj šport zaživi!«.

Na mirnopeški šoli, ki je poznana po številnih odmevnih projektih, so se športu v minulem šolskem letu, ko se je gradila športna dvorana, še posebej posvetili in šport v Mirni Peči tudi raziskali, plod tega dela vseh učencev šole pa je obsežen in ličen zbornik, ki so ga predstavili tudi na sinočnji prireditvi. Ta je bila res odlična in domiselna, za kar gre pohvala celotnemu kolektivu šole in vrtca, piko na i pa je dodala akrobatska skupina Dunking devils, ki s svojimi atraktivnimi nastopi občinstvo navdušuje že osem let.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

