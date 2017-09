Cesti skozi Dobravo in Bučko v nekaj letih varnejši

Močan stisk rok župana Jožeta Kaplerja in ministra Gašperšiča po podpisu sporazumov obeta.

Škocjan - »To je zgodovinski dan za občino Škocjan,« je ob podpisu sporazuma o sofinanciranju rekonstrukcije dveh pomembnih odsekov državnih cest z izgradnjo pločnikov v Dobravi pri Škocjanu in Bučki dejal škocjanski župan Jože Kapler. Sporazum je včeraj popoldne v prostorih občine podpisal z ministrom za infrastrukturo Petrom Gašperšičem.

Škocjanski župan je Damiru Topolku (na sliki) in ministru Gašperšiču poklonil Knobleharjevega kipca.

Gre za dve pomembni in zelo prometni cesti, na katerih je prometna varnost zelo slaba, zato se na občini že leta trudijo in dogovarjajo z Direkcijo RS za ceste za obnovo. Zdaj je uspelo. Večja investicija je na Bučki, kjer bodo prenovili okrog kilometer in pol dolgo državno cesto, zgradili enostranski pločnik in avtobusna postajališča, ob cestni investiciji pa zraven uredili vso spremljajočo infrastrukturo. Naložba bo stala okrog 3, 6 milijona evrov, od tega bo občinski delež znašal slabih 800 tisoč evrov. V Dobravi bodo ravno tako prenovili cesto skozi vas in sicer okrog 750 metrov, investicija pa bo stala okrog 1,4 milijona evrov - slabih 700 tisoč evrov bo na plečih občine.

»Še letos bomo objavili javni razpis za izvajalca del, gradnja pa se bo verjetno pričela prihodnje leto in bo trajala dve leti,« je povedal direktor Direkcije RS za infrastrukturo Damir Topolko.

Da je obnova cest in izgradnja pločnikov skozi Dobravo in Bučko res pomembna stvar za občino, pove tudi udeležba: na podpis so prišli mnogi občinski svetniki, pa predsednik Vaške skupnosti Dobrava Vinko Gradišar, občani z Bučke itd.

Minister Gašperšič je napovedal še nekaj prihodnjih investicij na tem koncu Slovenije v prihodnjih letih. Poleg vrste kolesarski povezav v regiji bodo to ureditev križišča cest Zbure - Škocjan, Škocjan - Dobruška vas in Zavratec - Škocjan, ter izgradnja krožišča za obrtno cono ob avtocestnem priključku v Dobruški vasi, imenovano Gospodarsko tehnološki center, brez katerega cona ne more zaživeti. Kot je povedal Tomaž Willenpart iz DRSC, upa, da bo kmalu prišlo do podpisa tudi tega sporazuma. Veliko naporov vlagajo v pridobitev zemljišč in »upamo, da bomo v kratkem z Agrarno skupnostjo Dobruška vas dosegli konsenz glede odkupa. Pred nami so še pogajanja, preden vložimo zahteve za razlastitev. A upamo, da bo prišlo do dogovora in se gradnja krožišča prihodnje leto prične,« je dejal Willenpart.

Župan Kapler je znova poudaril, da je cona, ki so jo leta 2014 komunalno opremili in za to vložili preko dva milijona 200 tisoč evrov, bistvenega pomena za razvoj občine Škocjan.

