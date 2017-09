Po 15 letih ocenjevanja metliška občina še veliko lepša

30.9.2017 | 09:45

Metlika - V okviru svetovnega dneva turizma so včeraj v Metliki pripravili 15. zaključno prireditev Moja dežela-lepa in gostoljubna. Na njej so podelili devet srebrnih priznanj ter zlato priznanje, ki si ga je za lepo urejeno stanovanjsko hišo z vrtom prislužil Anton Kikelj z Ravnac.

Podelili pa so tudi tri velika zlata priznanja. Za lepo urejen poslovni objekt ga je prejel hotel Bela krajina iz Metlike, za lepo urejen kamp pa kamp v Podzemlju, obe priznanji pa je prevzel direktor GTM Metlika Matjaž Pešelj. Za lepo urejeno stanovanjsko hišo z vrtom in balkonom je veliko zlato priznanje dobil Josip Budački iz Metlike.

Projekt Moja dežela-lepa in gostoljubna v metliški občini poteka pod okriljem turističnega društva Vigred ob pomoči občine, vsa leta pa ga je vodila Milena Pavlovič, ki je povedala, da bo v prihodnje projekt nekoliko drugačen. Ne bo namreč več ocenjevanja, ampak bodo večjo pozornost namenili izobraževanju. Projekt sta pohvalila tudi metliški župan Darko Zevnik in predsednik Turistične zveze Dolenjske in Bele krajine Jože Barbo.

V kulturnem programu na prireditvi so sodelovali Nikita Galuh Kapušin z diatonično harmoniko, pevski zbor Društva upokojencev Metlika in Minka Kočevar, Tanja Glažar pa je predavala o feng shuiu.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

