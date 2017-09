Rezljevi na Dvoru odprli galerijo Dvorskih likovnih dni

30.9.2017 | 12:00

Rok Rezelj s sestro Adrijano Rezelj Pečar. Družina Rezelj že vrsto let pripravlja Dvorske likovne dni, s katerimi želijo promovirati naravne in kulturne znamenitosti Suhe krajine, obenem pa dopolnjujejo kulturni utrip v kraju.

Anamarija Stibilj Šajn v pogovoru z likovnim ustvarjalcem Janezom Štrosom.

Galerijo so si z navdušenjem ogledali številni obiskovalci.

Prireditev je s svojim nastopom popestril tenorist Jernej Žagar.

Dvor - Na Dvoru so včeraj odprli galerijo Dvorskih likovnih dni, v kateri so razstavljena dela enainpetdesetih avtorjev, ki so v šestih letih ustvarjali na dvorski likovni koloniji. Kot je dejala likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, je nastala bogata zbirka del, ki je pripoved, izpoved, izraz doživetij, občutij, spomin in asociacij ujetih v barve, linije, ploskve, v enkratne in neponovljive kompozicije.

»Dvor s to galerijo vstopa v središče likovnega dogajanja, kajti danes so le redki kraji, ki lahko ponudijo tako širok pogled na evropsko likovno sceno. V galeriji lahko vidimo posamezne avtorje, ki nam dajejo dovolj pomenljivo informacijo o tem, kakšne poti ubira sodobna likovna umetnost,« je še dodala Stibilj Šajnova.

Ideja o stalni razstavi se je rodila pred dvema letoma. »Razmišljali smo, da bi postavili svojo galerijo, saj tako ne bodo omejeni s prostorom in časom,« je dejal Rok Rezelj, ki se z družino zavzema za kulturni utrip v kraju in s katero brez kakršnekoli institucionalne pomoči že šest let zapovrstjo prirejajo Dvorske likovne dneve. Rok je ob tem poudaril, da galerija še zdaleč ni pridobitev le za njih, ampak za celoten kraj. »To je galerija Dvorjanov,« pravi. Stalno razstavo si bo mogoče brezplačno ogledati ob vnaprejšnji najavi.

Slovesnosti se je udeležil tudi likovni ustvarjalec Janez Štros, ki že vrsto let ustvarja na Dvorskih likovnih dneh. »To je en tak teden nabit z energijo, obenem pa povsem sproščen. Možgane na pašo, srce pa dela z roko kar hoče in mu paše. Takšnih tednov se vedno zelo veselim,« je o slikarski koloniji na Dvoru dejal uveljavljeni umetnik, ki za svoje delo pobira številne nagrade tudi izven naših meja. Obenem je dogodek izkoristil, da je predstavil svoj dobrodelen projekt Tudi ti si angel, s katerim želi pomagati otrokom s posebnimi potrebami.

Prireditev, ki je potekala v večnamenski dvorani na Dvoru, je s svojim nastopom popestril tenorist Jernej Žagar, ki je v zadnjem hipu zamenjal obolelega opernega pevca Janeza Lotriča.

Besedilo in fotografije: R. N.

