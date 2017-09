Robert Lozar ob življenjskem jubileju razstavlja v Galeriji Kambič

30.9.2017 | 18:00

Metlika - Od leta 2001, ko je bila odprta v Metliki Galerija Kambič, so se v Belokranjskem muzeju, pod okriljem katerega je galerija, trudili v njej predstaviti tudi belokranjske rojake. Akademsko izobraženim umetnicam in umetnikom z belokranjskimi koreninami, katerih dela so bila na ogled doslej, se je včeraj pridružil še črnomaljski akademski slikar Robert Lozar.

Avtor, ki ima atelje na Butoraju pri Črnomlju, kjer tudi živi, od leta 1994 pa ima status samozaposlenega na področju kulture, je dal pregledni razstavi ob življenjskem jubileju – novembra bo star 50 let - preprost naslov Slike. Letos mineva tudi 25 let, odkar je začel razstavljati. Na otvoritvi razstave, ki bo na ogled do letošnjega 31. decembra, je umetnik v pogovoru z umetnostnim zgodovinarjem in likovnim kritikom Iztokom Premrovom priznal, da v svojih umetniških delih izhaja iz Bele krajine, iz bogastva te pokrajine, ki ima veliko naravnih bogastev, znamenitosti, topline.

Premrov je sicer dejal, da na razstavi prevladujejo abstraktne slike, vendar je Lozar oporekal, da abstraktnih slik ni, saj vsak v njih nekaj vidi. Sicer pa slika predvsem zase, saj se nikoli najprej ne vpraša, ko začne slikati sliko, ali jo bo kje razstavil. Lozar zase pravi, da je po občutju krajinar, od nekdaj pa ga je zanimalo v kompozicijo vstaviti kakšen »moteč« element.

Otvoritev so popestrile flavtistke iz Glasbene šole Črnomelj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

