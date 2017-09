Nagrado Novo mesto prejme Suzana Tratnik

30.9.2017 | 09:00

Suzana Tratnik (na desni). (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Ana Geršak, predsednica komisije, in Mitja Ličen, direktor Založbe Goga. (Foto: M.Ž, arhiv DL)

Novo mesto - Danes se nadaljuje drugi del Festivala Novo mesto short. Ob 10. uri bo v Gogini rezidenci pogovor s Suzano Tratnik, prejemnico nagrade Novo mesto. Noben glas je najboljša zbirka kratkih zgodb preteklega leta. Pogovor z nagrajenko bo vodila Carmen L. Oven.

V utemeljitvi za nagrajenko je žirija zapisala: »Zbirko zaznamuje prepoznaven otroški, dekliški glas, ki ne pristaja na konformizem odraslih in ki se ne pusti utišati ali izbrisati, temveč si s prodorno ironijo vsakič znova izbori zadnjo besedo – s tem pa tudi pravico do identitete. Kot rdeča nit zbirke ta glas ubeseduje svoj avtonomni, avtentični pogled na svet, tudi takrat, ko se iz prve osebe prestavi v tretjo in se z resničnostjo sooči z novo mero distance. Glas, ki je v naslovu označen kot “noben”, kar lahko pomeni tudi, da “ne pripada nikomur drugemu, razen sebi”, zgodbe prevezuje v koherentno celoto. Skozi otroški pogled se svet, ki ga zaznamujejo socialno obrobje in družinski problemi, preobrazi v prostor drobnih, pomenljivih znamenj, nosilcev globljega smisla, ki bivanje v takšni resničnosti delajo znosnejše. S tem pripovedovalka glasno razbija status quo, v katerega so ujeti liki odraslih in se njihovi pasivni melanholiji upre z vitalističnim krikom."

Danes ob 12. uri bo sledila okrogla miza "Od fabule do novega mesta" na Gimnaziji Novo mesto, na kateri bodo sodelovali Tanja Lesničar Pučko, prevajalka, novinarka in publicistka, Aljoša Harlamov, urednik Cankarjeve založbe, publicist in pisatelj, Blanka Bošnjak, docentka za slovensko književnost na FF UM in Tina Kozin, literarna kritičarka, pesnica in urednica. Pogovor bo povezovala literarna kritičarka in novinarka Mojca Pišek.

L. M.