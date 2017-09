Kastelic in Gašperšič podpisala pomemben sporazum tudi za gospodarstvo

30.9.2017 | 16:30

Po podpisu protokola sta si trebanjski župan Alojzij Kastelic in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič veselo segal v roke.

Ministra je ob prihodu pozdravil tudi prokurist TPV Group Vladimir Bahč, ki je skupaj z ostalimi gospodarstveniki pritiskal na vlado, da se problematičen nadvoz vendarle uredi.

Župan in minister sta se na koncu zapeljala tudi z električnim vozilom, najnovejšo pridobitev občine, za katero je občina prejela tudi nepovratna sredstva Eko sklada.



Trebnje - Trebanjski župan Alojzij Kastelic in minister za infrastrukturo Peter Gašperšič sta včeraj v veliki sejni sobi občine podpisala protokol o sodelovanju pri izgradnji izvennivojske navezave čez železniško progo pri postaji Štefan.

»Ta investicija bo pomenila hitrejše vključevanje na avtocestni križ, hkrati pa razbremenitev Trebnjega s tovornim prometom, ki ga je sedaj čedalje več. V pričakovanju novih povečav prometa je potrebno to državno cesto urediti,« je dejal Kastelic. Po njegovih besedah je bila že ob gradnji avtocestnega križa predvidena ureditev te zahodne navezave, vendar se je tudi zaradi gospodarske krize vse nekoliko oddaljilo.

Tudi infrastrukturni minister je povedal, da je vesel, da bo vendarle prišlo do tega. »Računam, da bo ta projekt ustrezno realiziran, kajti vemo, da je ustrezna prometna infrastruktura kot nekakšno ožilje gospodarstva. Če ta infrastruktura ni pretočna, gospodarstvo ne more dobro delovati in tega se zavedamo,« je zbranim v sejni sobi dejal Gašperšič.

Tako župan kot minister sta poudarila, da je podpisan sporazum pomemben tudi za razvoj gospodarstva, a če ne bi bilo pritiskov na vlado ravno iz gospodarstva, do tega verjetno še ne bi prišlo. Med tistimi, ki povezuje dobre cestne povezave je zagotovo obrat skupine TPV na Veliki Loki. »TPV zaključuje eno zelo pomembno investicijo na Veliki Loki. Gradimo 7.500 kvadratih metrov novih površin, na kateri bomo postavili visokotehnološki proizvodno-logistični center, ki ga 13. oktobra odpiramo. Sama Velika Loka in proizvodnja se hitreje razvija kot vse ostale logistične povezave. Pot na Veliko Loko preko Trebnjega je zelo problematična in je bila ta poteza nujno potrebna,« je dejal prokurist TPV Group Vladimir Bahč in dodal, da tudi na Čatežu TEM Čatež odpira nov proizvodnji obrat.

Kot je pojasnil minister, bo država v sodelovanju z občino sedaj začela postopke umeščanja naložbe v prostor, potrebno bo izdelati projektno dokumentacijo, po kateri nato sledi podpis sofinancerskega sporazum, v katerem se bodo dogovorili o natančni delitvi investicije. »To bo zahtevna investicija. Gre za kar obsežen premostitveni objekt preko železniške proge in reke Temenice,« je dejal minister. Trebanjski župan je ob tem pristavil, da je občina na svoj del investicije pripravljena.

Besedilo in fotografije: R. N.

