Ponesrečenko odpeljali v bolnišnico

30.9.2017 | 19:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 14.54 se je na Mirnopeški cesti v Novem mestu z osebnim vozilom prevrnila voznica. V nesreči se je ena oseba poškodovala. Oskrbeli so jo reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto in jo prepeljali na zdravljenje v novomeško bolnišnico. Gasilci GRC Novo mesto so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovane osebe, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnim sredstvom posuli razlite motorne tekočine ter očistili cestišče.

Zagoreli odpadki

Danes ob 15.37 so zagoreli odpadki v zapuščenem gospodarskem objektu v Zobčevi ulici v Novem mestu. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence. Na objektu požar ni povzročil škode.

V Regijskem centru za obveščanje Brežice smo v preteklih 12-ih urah posredovali tri pozive za nujno medicinsko pomoč.

Dežurnemu higieniku Nacionalnega veterinarskega inštituta Novo mesto smo posredovali dve naročili za odvoz poginulih živali.

L. M.