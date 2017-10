Defibrilator ob stari šoli

1.10.2017 | 08:00

Cerklje ob Krki - Župan občine Brežice Ivan Molan je ob svetovnem dnevu srca dnevu izročil avtomatski defibrilator (AED) pomočnici ravnateljice OŠ Cerklje ob Krki Andreji Urbanč.

Defibrilator je zdaj nameščen v posebni omarici na vhodu v obnovljeno stavbo stare šole, kjer se sedaj nahajajo upravni prostori in šolska knjižnica, in je dostopen za pomoč.

Kot je dejal župan Molan, Občina Brežice iz proračuna preko javnih razpisov sofinancira tudi delovanje društev s področja zdravja in preventive. Društva se pri svojem delovanju povezujejo tako s Splošno bolnišnico Brežice kot z Zdravstvenim domom Brežice. Poleg sredstev za preventivo Občina v sodelovanju s civilno zaščito namešča tudi avtomatske defibrilatorje – defibrilator v cerkljanski šoli je tako peti po vrsti, civilna zaščita pa po krajevnih skupnostih in osnovnih šolah izvaja tudi tečaje uporabe defibrilatorja pri oživljanju, kadar pride do zastoja srca.

V priponki izjava župana Molana.

L. M., foto: Občina Brežice