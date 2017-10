Gradbeno dovoljenje za cono, kmalu pa še državni denar?

1.10.2017 | 12:10

Radko Luzar. (Foto: L. M.)

Šentjernej - Poleg izgradnje novega vrtca, ki je po besedah župana Radka Luzarja najpomembnejši projekt tega mandata, na občini Šentjernej veliko skrb posvečajo tudi razvoju gospodarstva.

Župan je ponosen na vse obrtnike in podjetnike, ki so v treh letih odprli že več kot 150 novih delovnih mest in tako pripomogli, da se šentjernejska občina uvršča med gospodarsko najrazvitejše v državi. Te rezultate bo gotovo izboljšala še širitev industrijske cone Šentjernej - sever, ki se je sicer zavlekla za skoraj za leto dni, a zdaj dobro kaže.

Občina je pred kratkim dobila okoljevarstveno soglasje (ki je prvič umanjkalo), ravno tako tudi gradbeno dovoljenje. Po besedah župana gre pohvala novomeški upravni enoti in zaposlenih na okoljskem ministrstvu, da so ujeli rok in se tako prijavili na razpis gospodarskega ministrstva za subvencioniranje projekta. Investicija bo stala okrog milijon in pol evrov. Rezultat bodo izvedeli v mesecu dni.

»Investitorji bodo tako že letos lahko pričeli z naložbami v nove poslovne objekte,« pove župan in doda da je Podgorje že začelo s širitvijo podjetja, tudi s pomočjo občine. Nepovratna sredstva z lanskega razpisa gospodarskega ministrstva so ostala oz. jih bo občina lahko za ureditev cone pridobila še več, saj je po novem razpisu delež sofinanciranja države veliko višji od prejšnjega - med 60 in 70 odstotki, prej pa je bil 30-odstoten.

L. Markelj