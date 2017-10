V 4. krogu rokometne lige NLB odlična predstava Dobove, Rika in Krke

1.10.2017 | 09:05

Krka je premagala Herz Šmartno (Foto: D.K.. MRK Krka)

Novo mesto - Včeraj in predvčerajšnjim so se zvrstile tekme v 4. krogu rokometne lige NLB. Rokometaši trebanjskega Trima so na domačem terenu izgubili proti Dobovi z 19:22 (7:12). Riko Ribnica je gladko opravil z ekipo Maribor Branik, rezultat je bil 26:16 (12:5), Krka pa je spravila na kolena Herz Šmartno z 29:39 (16:21).

* Izidi, 4. krog:

- petek, 29. septembra:

LL Grosist Slovan - Jeruzalem Ormož 32:24 (12:10)

Trimo Trebnje - Dobova 19:22 (7:12)

- sobota, 30. septembra:

Koper 2013 - Urbanscape Loka 32:29 (14:13)

Riko Ribnica - Maribor Branik 26:16 (12:5)

Herz Šmartno - Krka 29:39 (16:21)

* Dvorana OŠ Trebnje, sodnika: Košir (Kranj) in Brecelj (Ajdovščina).

* Trimo Trebnje: Cvetko 6, Djurdjević 2, Florjančič 1, Horžen 1, Skol 2 (1), Mat. Kotar 2 (1), Sikošek Pelko, Mar. Kotar, Udovič, Sašek 1, Pernovšek 1, Mlakar, Brana, Ratajec, Grandovec 3, Urbič.

* Dobova: Delič, Dular, Markušić 6 (1), Rožman, Seferović 5, Baznik, Mustapić, Prezelj, Jazbec 3, Zavodnik, Krnc 1, Kučič, Smojver 2, Hotko 3 (1), Blaževič, Hrupič 2.

* Sedemmetrovke: Trimo Trebnje 3 (2), Dobova 3 (2).

* Izključitve: Trimo Trebnje 4, Dobova 10 minut.

* Rdeč karton:

Rokometaši Dobove so v četrtem krogu prišli do prve prvenstvene zmage v sezoni 2017/18, presenetili pa so trebanjski Trimo. Gostujoča zasedba je slavila zasluženo, saj je vodila od prve minute, Trebanjci so se ji na en gol nekajkrat približali, a več kot to niso zmogli.

Gosti so prvi polčas dobili s petimi goli razlike, ključno prednost so si priigrali v zadnjih desetih minutah polčasa. V drugem so nadaljevali z dobro igro, toda Trebanjci so se jim na dva gola približali v 46. minuti. Toda v zadnjih desetih minutah so spet popustili, to pa so gosti znali izkoristiti.

Po šest golov sta na vsaki strani dosegla Tobias Cvetko in Dorian Markušić.

Dobova bo v naslednjem krogu gostila LL Grosist Slovan, Trebnje bo gostovalo v Novem mestu pri Krki. Obe tekmi bosta 7. oktobra.

Riko Ribnica - Maribor Branik 26:16 (12:5)

* ŠC Ribnica, gledalcev 250, sodnika: Nahtigal (Ljubljana) in Kavalar (Celje).

* Riko Ribnica: Hrovat 1, Fink 1, Vujačić, Knavs 2 (2), Henigman 5, Skušek 2 (1), Koprivc 2, Pahulje 1, Nosan 5, Klarič 1, Kovačič 1, Kljun 1, Batinič, Perovšek, Setnikar 3, Košmrlj 1.

* Maribor Branik: Đurica, Cvetko, Bogadi 2, Celeminš 1, Čudič, Sok 6 (2), Šol 2, Jerenc 2, Leben, Velkavrh 1, Pernek, Stopar, Bezgovšek 1, Štumpfl 1, Sivić, Kete.

* Sedemmetrovke: Riko Ribnica 4 (3), Maribor Branik 3 (2).

* Izključitve: Riko Ribnica 10, Maribor Branik 8 minut.

* Rdeč karton: /.

Rokometaši Maribora so v Ribnico pripotovali kot prvouvrščena ekipa državnega prvenstva z dvema zmagama in enim remijem, domov pa se vračajo s prvim porazom v tej sezoni. Ribničani so jih za drugo zmago nadigrali in se s štajerskimi tekmeci izenačili po točkah.

Mariborčani so vodili le na začetku tekme. Domača ekipa je nato prevzela pobudo, v 19. minuti je vodila z 8:4, na polčas pa je odšla s prednostjo sedmih golov (12:5). Izbranci domačega stratega Siniše Markote v nadaljevanju niso popuščali, v 45. minuti so vodili z 20:13, v zaključku tekme pa so prednost še povečali.

Najboljši strelec tekme je bil gostujoči Tadej Sok s šestimi goli, pri Ribnici sta petkrat zadela Nik Henigman in Blaž Nosan.

Mariborčani bodo čez teden dni doma igrali proti Herzu Šmartnemu, Ribničani bodo isti dan gostili Urbanscape Loko.

Herz Šmartno - Krka 29:39 (16:21)

* Dvorana Pungrt, gledalcev 250, sodnika: Backović in Palačković (oba Ljubljana).

* Herz Šmartno: M. Sadar, Strmljan 5 (2), Kunst 6, Cirar 3, Justin 1, Bahovec 1, Šmejc, Muratovič, A. Sadar, Bučar, Jerina 4 (1), Močnik 5, Žurga, Kukovica, Dobovičnik 4, Ostrež.

* Krka: L. Rašo 1, Bevec 1, Furdi 3, Didovič 7, Okleščen 7, Pršina 3, Tomić, Irman 2, Jakše 4, Udovč, D. Rašo, Papež 8 (2), Brajer, Matko 1, Ban 2, Klobčar.

* Sedemmetrovke: Herz Šmartno 4 (3), Krka 3 (2).

* Izključitve: Herz Šmartno 6, Krka 12 minut.

* Rdeč karton: /.

Obračun ekip z dna prvenstvene lestvice je prepričljivo pripadel rokometašem Krke, ki novincem v prvoligaški druščini iz Šmartnega pri Litiji niso pustili pravih možnosti.

Domači so stik držali do 18. minute in rezultata 9:10, nato pa so gosti stopili na plin in zlomili odpor tekmecev. Po 30 minutah igre je Krka vodila z 21:16. V prvih 15 minutah drugega polčasa so Novomeščani dokončali delo, saj so prednost povišali na deset golov, kar je bilo dovolj za prepričljivo zmago, njihovo drugo letos. Herz Šmartno ostaja pri dveh remijih in enem porazu.

Prvi strelec tekme je bil gostujoči Jernej Papež z osmimi goli.

Rokometaši Herza Šmartnega bodo v petem krogu gostovali v Mariboru, igralci Krke pa bodo gostili Trimo Trebnje. Obe tekmi bosta v soboto.

* Lestvica:

1. Koper 2013 4 2 2 0 105:101 6

2. Riko Ribnica 4 2 1 1 110:98 5

3. Maribor Branik 4 2 1 1 107:103 5

4. Jeruzalem Ormož 4 2 1 1 96:99 5

5. Krka 4 2 0 2 126:121 4

6. Urbanscape Loka 4 2 0 2 109:112 4

7. Trimo Trebnje 4 1 1 2 96:93 3

8. LL Grosist Slovan 4 1 1 2 118:118 3

9. Dobova 4 1 1 2 102:110 3

10. Herz Šmartno 4 0 2 2 113:125 2

J. A., STA