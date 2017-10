Nogometaši Krškega premagali Aluminij

1.10.2017 | 09:40

Krško - Aluminij 2:0 (2:0)

Ilustrativna fotografija (Foto: I. V., arhiv DL)

Krško - Nogometaši Krškega so v 11. krogu Prve lige Telekom Slovenije na domačem igrišču premagali Aluminij z 2:0 (2:0).

* Stadion Matije Gubca, sodniki: Jug (Tolmin), Pospeh (Petrovče) in Bensa (Kojsko).

* Strelca: 1:0 Jovanović (5.), 2:0 Jurina (17.).

* Krško: Zalokar, Šturm, Gorenc, Krajcer, Jakolič, Mujan, Balić, Jovanović (od 78. Nakić), Jurina, Škrbić (od 87. Gajič), Mandić (od 63. Ejup).

* Aluminij: Janžekovič, Lukanc, Čagalj (od 76. Krajnc), Jakšić, Vrbanec, D. Mensah, I. Mensah, Tahiraj, Muminović, Škoflek (od 72. Mesec), Nunić (od 54. Bartulović).

* Rumeni kartoni: Tahiraj, Muminović, Lukanc.

* Rdeči karton: /.

Tako Krčani kot Kidričani septembra še niso zmagali, negativen niz pa so danes prekinili prvi. Ti so že v prvi polovici prvega polčasa dosegli oba zadetka in se na lestvici prebili pred Domžalčane na peto mesto. Aluminij ostaja osmi.

Krčani so bili v prvem polčasu za odtenek boljši tekmec, hkrati pa zelo učinkoviti, saj sta oba strela, ki sta letela v okvir vrata, tudi zadela cilj. Že v peti minuti je Uroš Jovanović sprožil volej z več kot 20 metrov in poskrbel za vodstvo z 1:0. Na 2:0 je povišal Marin Jurina v 17. minuti. Tonči Mujan, ki je prispeval že sedmo podajo za zadetek v sezoni, je poslal žogo za hrbet gostujoče obrambe, Jurina je stekel proti njej, prehitel Luko Janžekoviča, ki je stekel iz svojih vrat, in jo poslal v prazno mrežo.

Gosti so prvič zagrozili v 24. minuti, ko je Francesco Tahiraj streljal z 20 metrov, Marko Zalokar pa ni imel nobenih težav. Bližje zadetku je bil Ibrahim Mensah v 37. minuti, kop je z glavo žogo poslal le nekaj centimetrov previsoko.

V drugem polčasu so razumljivo več poskušali gosti, a v 67. minuti so imeli domači prvo lepo priložnost v drugem delu, ko je Miljan Škrbić s sedmih metrov iz prve žogo poslal čez gol. V 73. minuti je na drugi strani Vedran Mesec z roba kazenskega prostora meril malce premalo natančno, prav tako Nemanja Jakšić v 84. minuti.

Krško bo v 12. krogu 14. oktobra gostovalo v Kranju, Aluminij pa bo gostil Olimpijo.