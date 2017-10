FOTO: V spomin na Andreja skakala tudi 79-letni Pino in 15-letni Arne

1.10.2017 | 10:50

Skupinski posnetek z mosta, potem pa hop v mrzlo reklo.

Najmlajši tekmovalec, domačin Arne je odvrgel venec v spomin na Andreja Beuca, ki se je udeleževal tudi novomeških skokov.

Jernej Klinar: "Iiiiideeemoooo!"

Nihče od sodnikov in množice gledalcev ni videl trka, ki je prinesel zmago KS Center.

Novo mesto - Čeprav je bilo zaradi deževnega septembra že videti, da letošnjih skokov v Krko ne bo, so se ti včeraj po večkratnih prestavitvah le zgodili. Tudi letos so obiskovalci napolnili bregova reke, oba splava in čolne, da so opazovali 14 tekmovalcev, ki so s Kandijskega mosta pogumno skočili v 13 stopinj Celzija mrzlo reko. Najmlajši med njimi je bil skoraj 16-letni Novomeščan Arne Resnik, najstarejši pa stari znanec novomeških skokov, 79-letni Pino Auber, ki je povedal, da zagotovo ne bo zamudil skoka ob svojem okroglem jubileju. Pino je bil sicer včeraj dvakrat peti, v kategorijah lastovka in figurativni skoki.

Pred začetkom tekmovanja so se skakalci poklonili spominu na Krčana Andreja Beuca, ki se je lansko poletje tragično ponesrečil ob skoku v Drino. Venca so se dotaknili vsi tekmovalci, nakar ga je Arne odvrgel v reko.

Resnik, ki je zaradi starosti potreboval dovoljenje staršev za udeležbo, je sicer tekmoval v kategoriji skokov na noge in bil drugi. Prvi je bil Jernej Klinar iz Jesenic, ki je med skoki tudi zabaval občinstvo. Ob vsakem je želel rock glasbo, med stojo v kopalkah z znakom Yugoslavija na zadnjici pa je mirno zavpil »iiiiideeemoooo« in poletel proti gladini mrzle reke. »Sem se hotel polulati, pa je tako mrzla, da sem samo hitro odplaval na čoln,« je kasneje pojasnjeval ostalim tekmovalcem.

V kategoriji skoki na glavo – lastovka je bil sicer najboljši Marko Pavlović iz Srbije, drugi je bil Kristjan Peljhan iz Idrije in tretji Mladen Cvetković iz Srbije. V tej kategoriji se je na 6. mesto uvrstil Novomeščan Damir Knežević, deveti pa je bil Slavko Piltaver iz Krške vasi.

Kategorija figurativni skoki je štela tudi za Slovenski pokal. Na sedmi tekmi v mestu ob Krki je bil prvi Pavlović, drugi Jan Vončina iz Idrije, ki je tekmoval kljub povišani telesni temperaturi, in tretji Aleš Karničnik iz Maribora. Skupno po sedmih tekmah pa je 1. mesto pripadlo Karničniku (100 točk), 2. mesto Vončini (91 točk) in tretje Klinarju (77).

Skoke je ocenjevala 5-članska komisija sodnikov v sestavi: Vesna Dolinar, Jasna Dokl Osolnik, Breda Zajc, Tomaž Strel in Bojan Božič.

Pred finalno serijo skokov sta se v finalni tekmi na raftu pomerili še ekipi KS Center in KS Majde Šilc. Na tekmovanju krajevnih skupnosti so bili najboljši fantje iz centra, tretje mesto pa je pripadlo KS Drska.

Ob skokih je na mostu potekala še t.i. kuhinja nad Krko, ki je ponujala palačinke, specialitete restavracije Shambala in Utrgane svinje s Komunajzerjem vred. Po podelitvi pokalov je na splavu pred barom Boter sledil še koncert domače skupine Društvo mrtvih pesnikov, ki se jim je kot gost pridružil Gušti, obiskovalci pa so lahko na projekciji v živo spremljali nastajanje slike Andreja Blažona.

Čeprav se je sonce in toplo vreme od nas poslovilo že nekaj tednov nazaj, lahko po včerajšnji tradicionalni prireditvi, za katero sta poskrbela Zavod Novo mesto in Zavod Vrt, sklenemo, da je poletja dejansko konec.

M. M.

Galerija







































































































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 1d nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni lokalpatriot No pa smo jo imeli zopet to tradicionalna Muhič / Botrovo prireditev. S perjem se pa lepo po tem posipa t.imenovani "Zavod" :) 9h nazaj Oceni Utrgan Bravo, Utrgana svinja! Preglej samo prijavljene komentatorje