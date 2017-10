FOTO: Med pretepom ga je zabodel; 34-letnik v UKC

1.10.2017 | 11:00

Do poskusa uboja je prišlo na tem mestu. (Foto: M.L.S.)

Minulo noč je do pretepa prišlo v bližini OŠ in srednje šole v središču Kočevja. (Foto: M.L.S.)

Kočevje - Policijska uprava Ljubljana je bila minulo noč okrog 1. ure obveščena o dogodku v Kočevju, v katerem je bil huje poškodovan 34-letni moški. "Po zdaj zbranih obvestilih in z ogledom kraja dejanja je znano, da naj bil 25-letni moški med prepirom v gostinskem lokalu zabodel 34-letnega moškega, ki so ga huje poškodovanega odpeljali najprej v ZD Kočevje in nato v ljubljanski klinični center. Policisti so 25-letnemu moškemu odvzeli prostost in ga pridržali. V zvezi z dogodkom policisti nadaljujejo s preiskavo in zbiranjem obvestil zaradi suma storitve kaznivega dejanja poskusa uboja," je sporočila Nataša Pučko s PU Ljubljana.

Dodano ob 12.25

Izvedeli smo, da je do obračuna prišlo pred gostinskim lokalom v neposredni bližini OŠ Zbora odposlancev in srednje šole v središču Kočevja. Vpletena moška pred tem sploh nista bila v lokalu (ta je bil v času pretepa že zaprt).

Med domačini se govori, da naj bi se eden od vpletenih ravno včeraj vrnil iz zapora.

J. A., M. L.- S.