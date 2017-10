FOTO & VIDEO: Razstava Gobarskega društva Novo mesto

1.10.2017 | 15:00

Črt Šuštar, Jože Kočjaž in Mitja Novak iz Gobarskega društva Novo mesto

Novo mesto - Nobena skrivnost ni, da zadnji mesec gobe rastejo kot za stavo. Ljudje jih iz gozdov nosijo polne košare, jih fotografirajo in fotografije objavljajo na družbenih omrežjih. V četrtkovi številki Dolenjskega lista bomo podrobneje pisali o tem, da jih ne smete nabrati neomejeno, koliko gobarjev so kaznovali inšpektorji, koliko ljudi je zaradi zastrupitev z gobami končalo v naših bolnišnicah ... Bili smo tudi na razstavi Gobarskega društva Novo mesto v novomeškem nakupovalnem središču Qlandia. Včeraj in v petek si jo je ogledalo zelo veliko ljudi, kar dokazuje, da je gobarjanje zelo priljubljen hobi na Dolenjskem.

Člani omenjenega društva, ki ima dobrih 100 članov, so na ogled postavili kar 130 vrst gob in za vsako posebej napisali slovensko in latinsko ime, pa tudi ali je vrsta užitna, pogojno užitna, strupena ali smrtno strupena, zaščitena.

Obiskovalce je še posebej razveselilo dejstvo, da so bili na razstavi ves čas prisotni člani omenjenega gobarskega društva, ki imajo bogato znanje o gobah in so marsikomu lahko odgovorili na vprašanja, ki so jih žulila.

Sicer nas je predsednik Jože Kočjaž opozoril, da bo njihova redna letna razstava prihodnji petek in soboto v atriju Gostišča na trgu v Novem mestu, kjer bo na ogled še okoli 100 vrst več.

Mitja Novak, eden od determinatorjev (to so strokovnjaki za prepoznavanje gob) je za tiskano izdajo Dolenjskega lista povedal veliko uporabnih informacij: kako se izogniti zamenjavi strupenih in užitnih gob, kaj pomeni, da je goba pogojno užitna, pa tudi, da največ ljudi v bolnici ne pristane zaradi strupenih ali smrtno strupenih gob, ampak jih tja pripeljejo najbolj popularne gobe, npr. orjaški dežnik.

Torej, kdor je zamudil razstavo gob v Novem mestu ta vikend, ima novo priložnost že čez nekaj dni.

Z gobarskim pozdravom: Dobra bera - prava mera!

Foto in tekst: J. A.

Galerija