Pogrešanega našli mrtvega; poškodovanega otroka prepeljali s helikopterjem

1.10.2017 | 18:20

Pogrešanega so našli ob 13.58 so pred zapornicami na reki Rinži v Kočevju. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so s pomočjo čolna truplo potegnili na kopno ter nudili pomoč policiji in reševalcem NMP Kočevje. (Foto: A.M. arhiv DL)

PU Ljubljana je preklicala iskanje pogrešanega Draga Špiletiča, ki so ga iskali od torka, saj so ga danes popoldne našli mrtvega pred zapornicami v Rinži. "Na truplu ni bilo znakov nasilja. O dogodku bo obveščeno pristojno tožilstvo," je v sporočilo za javnost zapisala Nataša Pučko.

Danes ob 17. uri je poletel helikopter Letalske policijske enote v spremstvu dežurne ekipe HNMP v Metliko in v UKC Ljubljana prepeljal poškodovanega otroka.

Pohodniku postalo slabo

Ob 11.22 je na poti na goro Sv. Ahac nad Turjakom pohodnika obšla slabost. Gasilci PGD Turjak so ga s terenskim vozilom prepeljali do ceste, kjer so ga prevzeli reševalci RP Ljubljana in prepeljali v bolnišnico.

J. A.