FOTO: V spomin na reševanje zavezniških letalcev in ujetnikov

2.10.2017 | 08:25

Otok - Včeraj je bila na Otoku pri Metliki prireditev Vranov let, na kateri so se spomnili osvoboditve zavezniških vojnih ujetnikov. Hkrati pa je predsednik vlade dr. Miro Cerar, ki je bil slavnostni govornik, odprl razstavo z naslovom Ponovno rojeni: Slovenski partizani in reševanje zavezniških letalcev med drugo svetovno vojno.

Številne prisotne so pozdravili metliški župan Darko Zevnik, veleposlanica Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji Sophie Honey in veleposlanik ZDA v naši državi Brent Hartley. Veleposlanika sta se zahvalila pogumnim Belokranjcem in Slovencem, ki so reševali življenja zavezniških letalcev in vojnih ujetnikov. Slovenci so jih rešili kar 812. Dr. Miro Cerar je poudaril pomen zavezništva in naše države v njem. Prav letos mineva 20 let od sodelovanja Slovenije v mednarodnih misijah.

Osrednjo pozornost so namenili otvoritvi razstave Ponovno rojeni, katere avtorja sta dr. Blaž Torkar in Zvezdan Marković. Razstava povzema pestro medvojno dogajanje na slovenskem nebu in odstira človeške usode mladih letalcev in pogumnih Slovencev, ki so sodelovali pri reševanju zaveznikov, dopolnjuje pa jo spremljevalna publikacija. Predsednik društva Vranov let Eduard Vedernjak pa je predstavil reševanje in osvoboditev zavezniških vojnih ujetnikov iz nemškega taborišča v Mariboru ter Mednarodno spominsko pot zavezništva, ki povezuje kraje, skozi katere so rešene ujetnike prepeljali v svobodo.

V bogatem kulturnem programu so na prireditvi, ki jo je povezovala Mirjana Bahorič, sodelovali oktet Janževo, Kvartet trobil iz Metlike, pevski zbor Društva upokojencev Metlika, harmonikar Adam Dedič iz Glasbene šole Črnomelj, recitator Simon Bajuk ter recitatorki Kaja Kralj in Eva Drakulič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

