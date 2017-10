Danes brez elektrike

2.10.2017 | 07:05

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMARJEŠKIH TOPLICAH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA 2, izvod proti Radošom.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP MRČNA SELA izvod VETERNIK in izvod MRČNA SELA – MOŽEK danes med 8:00 in 14:00 uro, na območjuTP Dedni vrh pa med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.