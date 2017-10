V Zdravcih videli kar 55 vrst ptic

2.10.2017 | 08:50

Dolgorepka je požela veliko občudovanja.

Zdravci - Dolenjska sekcija Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, ki je bila ustanovljena leta 2014 in šteje okrog štirideset članov, je ob evropskem dnevu opazovanja ptic v soboto povabila na organiziran krajši sprehod in spoznavanje ptic v eno največjih mokrišč na Dolenjskem, v Zdravce v šmarješki občini.

Zbranim je obročkanje predstavil Jože Gračner.

Dogodka se je udeležilo 20 udeležencev. V sončnem vremenu so na sprehodu od cerkve na Vinici (pot čez mokrišče je bila zjutraj še premokra) do obročkovalne postaje v Zdravcih opazovali mnoge ptice. Kot je povedal predsednik dolenjske sekcije Gregor Bernard, so skupaj v ornitološko beležnico zabeležili 55 različnih vrst.

Čudenje nad lepoto ptic - na sliki vodomec.

Obročkovalec Jože Gračner je v svoje mreže lovil v glavnem ptice na jesenski selitvi, nekaj pa je bilo tudi ptic, ki se v Zdravcih zadržujejo celo leto. Skupaj jih je bilo nekaj več kot 80. Najštevilčnejše selivke so bile penice, med njimi je bilo največ bičjih trstnic in črnoglavk. »Največ zanimanja je kot običajno požel barviti vodomec, najprikupnejše pa so bile gotovo dolgorepke,« je dejal Bernard.

Dolenjska sekcija društva pokriva veliko območje Dolenjske, Bele krajine in Posavja. Vsako leto člani ugotavljajo in beležijo stanje na tem območju ter podatke o vrstah ptic sporočajo v centralni register. Več o njihovih opažanjih in delu v četrtkovem Dolenjskih listah. Povejmo pa, da bodo v svojih vrstah veseli novih članov, zato vabljeni v društvo.

L. Markelj, foto: Gregor Bernard

