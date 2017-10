Igre brez meja za dolenjske otroke, v soboto pa 100 otrok na izlet po Sloveniji

2.10.2017 | 09:30

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Od 2. do 8. oktobra poteka Teden otroka, letos na temo »Povabimo sonce v šolo«. Naslov so izbrali otroci na otroških parlamentih, saj razmišljajo o drugačni, ustvarjalnejši šoli in učenju.

Teden otroka bodo na različne načine obeležile tudi številne šole in organizacije na Dolenjskem. Društvo prijateljev mladine Mojca bo tudi letos v tem tednu pripravili dve tradicionalni prireditvi, ki se jih bodo udeležili otroci vseh šestnajstih osnovnih šol osmih dolenjskih občin.

V Taboru mladih Mojca v Dolenjskih Toplicah bodo tako v sredo od 13. ure dalje potekale Igre brez meja. Šestčlanske ekipe se bodo pomerile v rekordnih 25 igrah. Zmagovalci bodo prejeli medalje in pokale.

Za zaključek tedna otroka bodo Mojčini prostovoljci v soboto odpeljali 100 otrok iz cele Dolenjske na Veleizlet po Sloveniji z Mojco in po osemindvajsetih letih prvič z Zavarovalnico Savo.

Kot so še sporočili iz društva, pa je teden otroka zanje pomemben tudi z vidika priprav za decembrska snidenja in obdarovanja z dedkom Mrazom.

S. G.