Pripravljajo lokalni program za mladino

2.10.2017 | 11:00

Udeleženci strokovnega posveta inštitucij na področju dela z mladimi v občini Kočevje (Foto: M. L.-S.)

Kočevje - Občina Kočevje do sedaj ni imela sprejete strategije oziroma lokalnega programa za mlade v občini Kočevje. To pa naj bi se še letos spremenilo. Občina Kočevje in Inštitut za mladinsko politiko Ajdovščina sta namreč že lani pristopila k pripravi Lokalnega programa za mladino občine Kočevje za obdobje od 2017 do 2021.

Po podatkih za lansko leto je v občini Kočevje prebivalo 16.005 prebivalcev, med njimi pa 2.334 mladih starih od 15 do 29 let, kar predstavlja 14,6 odst. vseh prebivalcev. Med mladimi je bila najbolj zastopana starostna skupina od 25 do 29 let in sicer kar 42,8 odst., najmanj, 27,7 odst. pa je bilo mladih od 15 do 19 let. Med mladimi je bilo 1.191 oz. 51 odst. moških.

V anketi analize stanja na področju mladih, ki je bila podlaga za pripravo Lokalnega programa za mladino, sta sodelovala 202 mlada, katerih povprečna starost je bila 18 let. Kar 94 odst. anketiranih je bilo dijakov ali študentov.

Prav mladi od 15. do 18. leta pa so, kot so ugotavljali udeleženci strokovnega posveta inštitucij na področju dela z mladimi v občini Kočevje, ki so se ga udeležili predstavniki kočevskih osnovnih šol, Gimnazije in srednje šole Kočevje, Ljudske univerze Kočevje, Zdravstvenega doma Kočevje, Zavoda za zaposlovanje in Centra za socialno delo, prepuščeni sami sebi. V Kočevju namreč ni mladinske organizacije. Tudi sicer kar 75 odstotkov vprašanih mladih ni bilo član nobene organizacije.

Lokalni program za mlade, ki ga sedaj pripravljajo, bo vzpostavil dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti. Ključni namen programa je zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju.

M. L.-S.