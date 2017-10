Širili bodo območje poklicne gasilske enote in zgradili nov poligon

2.10.2017 | 11:45

Ilustrativna fotografija, arhiv DL

Krško - Svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Krško so na nedavni seji 25. redni seji med drugim sprejeli Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Poklicne gasilske enote Krško, s katerim bodo stekli postopki za širitev objekta in tudi gradnjo gasilskega poligona na tem območju.

Na tem območju je sicer v letu 2010 takratni občinski svet sprejel sklep o izboru nove lokacije za gradnjo bazena. Krški svetniki so podprli sklep, da se zaradi širitve območja poslovne gasilske enote sklep o novi lokaciji bazena razveljavi.

Del sedanjega objekta PGE Krško je bil zgrajen v letih 1964 – 1965 za potrebe PGD Videm ob Savi in Industrijskega gasilskega društva Tovarne celuloze in papirja Krško. Novejši objekt je bil zgrajen v letih 1979 - 1980 s sedmimi garažnimi mesti, skladiščem in garderobo za intervencijske obleke v spodnji etaži ter pisarnami za potrebe Javnega zavoda PGE in Gasilske zveze Krško, učilnico, trim kabinetom in arhivom. Z razvojem je enota, ob soglasju ustanovitelja, prevzemala nove naloge, zato so sedanje prostorske kapacitete objekta bistveno premajhne in že moteče vplivajo na izvajanje nalog.

Kot so sporočili iz krške občine, naložba predvideva izgradnjo prizidka in obnovo gasilskega doma, ki bo zasnovan tako, da bo oblikovno in funkcionalno prilagojen okrepljeni vsebini. Poleg tega se zaradi potreb po novih in obnavljanju obstoječih znanj in veščin pojavlja potreba po uporabi ustreznih in primerno opremljenih kabinetih in učilnicah, potreba po dodatnih garažnih prostorih za gasilska vozila, opremo in tehniko ter tudi potreba po dodatnih prostorih za nemoteno delo PGD Videm ob Savi.

Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2,6 milijona evrov, potekala pa naj bi do leta 2021.

Z umestitvijo gasilskega poligona neposredno ob sedežu PGE Krško se bodo izboljšali pogoji za vadbo tako poklicnih kot prostovoljnih gasilcev celotne regije Posavje. Gradnjo gasilskega poligona financira Gasilska zveza Slovenije, občina Krško pa prispeva komunalno urejeno lokacijo.

S.G.