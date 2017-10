Otroci so povezali različne generacije, odslej pa bodo uživali na novem igrišču

2.10.2017 | 14:25

Skopice - Krajevna skupnost Skopice je bogatejša za novo večnamensko otroško igrišče. Priljubljeno zbirališče majhne, a zelo aktivne skupnosti na obronkih Krško - Brežiškega polja otrokom omogoča varno igro, hkrati pa tudi izvajanje različnih športnih aktivnosti.

Da je večnamensko igrišče resnično osrednja stična točka majhne posavske vasi, so dokazali številni krajani, ki so se na Skopicah udeležili otvoritve večnamenskega igrišča. Prostor, na katerem se rade zbirajo različne generacije, v svoji novi podobi otrokom omogoča varno igro, hkrati pa tudi izvajanje različnih športnih aktivnosti, ki krepijo telo in duha. Ker je igrišče umeščeno v zeleno okolje dreves in bližnjih polj, bo pridobivanje gibalnih in drugih veščin odslej še prijetnejše.

Za kakovostno preživljanje prostega časa

Kakšen pomen ima igrišče za majhno skupnost, kot so Skopice, najbolje orišejo besede predsednika KS Skopice Franca Žiberta: »Igrišče je umeščeno v prostor na sredi vasi in s tem predstavlja stično točko za vse krajane naše vasi. Zgrajeno je bilo z namenom druženja in izvajanja športnih aktivnosti. Ker pa se je polovica igrišča posedla, njegova uporaba ni bila več varna. S preplastitvijo igralne površine in ureditvijo odvodnjavanja smo s skupnimi močmi poskrbeli, da bodo lahko naši malčki brezskrbno uživali v igranju, športnih aktivnostih in druženju na prostem.« Ureditev igrišča so težko pričakovali v Športnem društvu Skopice, v katerem s številnimi aktivnostmi skozi vse leto skrbijo za povezovanje generacij. »Za Skopice je športni park izjemnega pomena. Sploh sedaj, ko v vasi beležimo veliko število otrok, saj bodo imeli z novo pridobitvijo priložnost odraščati v zdravem duhu, igri in rekreativnem športu,« je poudaril Davor Kalin, predsednik upravnega odbora ŠD Skopice.

»Igrišča po krajevnih skupnostih so ključna pri kakovostnem preživljanju prostega časa odraslih in otrok, saj so pomembna središča za druženje in rekreacijo. Veseli me, da smo združili moči pri obnovi igrišča na Skopicah in krajanom zagotovili primeren prostor za dogodke na prostem in športne dejavnosti. Verjamem, da se bodo v spremstvu staršev tudi najmlajši skozi igro seznanili z različnimi športi in postali redni obiskovalci igrišča,« je o novi pridobitvi krajevne skupnosti povedal Ivan Molan, župan Občine Brežice.

Nova igrala postavljena v okviru akcije Otroci Triglava

Novo večnamensko otroško igrišče v Skopicah je zraslo skozi akcijo Otroci Triglava, s katero Zavarovalnica Triglav spodbuja zdravo preživljanje prostega časa najmlajših in družin. »Z njo si že šesto leto zapored prizadevamo za urejanje ali novo postavitev okolij, v katerih lahko družine, otroci, mladostniki in vsi mladi po srcu kakovostno ter razigrano preživljajo prosti čas. Danes stojimo ob 22. igrišču, ki je zraslo v okviru akcije. Prepričani smo, da bo to večnamensko igrišče še naprej osrednje mesto druženja in povezovanja v tej izjemno aktivni krajevni skupnost ,« je povedal Viktor Richter, direktor Območne enote Krško Zavarovalnice Triglav.

S. G.