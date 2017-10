Motorist oplazil kolesarja; še vedno preveč voznikov pod vplivom alkohola

2.10.2017 | 13:30

Ilustrativna fotografija (Foto: S.G., arhiv DL)

Na območju Policijske uprave Novo mesto so policisti v soboto zvečer preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Med nadzorom so ugotovili, da je kar 16 voznikov vozilo pod vplivom alkohola, en voznik pa je bil pod vplivom prepovedanih drog. Dva sta imela v litru izdihanega zraka več kot 0,52 miligramoa alkohola, ostalih 14 voznikov pa manj. Zaradi kršitev so jim izdali plačilne naloge in na sodišče naslovili obdolžilne predloge.

Motorist oplazil kolesarja



V naselju Mali Slatnik na območju Novega mesta se je včeraj popoldne zgodila prometna nesreča z udeležbo kolesarja in motorista. Policisti so z ogledom kraja ugotovili, da je nesrečo povzročil 34-letni motorist, ki je vozil z neprilagojeno hitrostjo in nepravilno prehiteval 66-letnega kolesarja, ki je pravilno vozil v isti smeri (ob prehitevanju po desni strani je kolesarja oplazil). Po trčenju sta oba udeleženca padla in se poškodovala - kolesar je utrpel hujše poškodbe, motorist pa lažje. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Nevarni voznik pri begu trčil tudi v službeno vozilo policije



Črnomaljske policiste so v petek okoli 19. ure poklicali na pomoč občani iz Semiča, kjer naj bi pijan voznik z avtomobilom divjal po naselju in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti so se takoj odzvali in nevarnega voznika izsledili. Ustavljali so ga s svetlobnimi in zvočnimi signali, vendar kršitelj znakov policistov ni upošteval. Avtomobil je ustavil, ponovno speljal in trčil v službeno vozilo policije. Nadaljeval je z vožnjo vzvratno, ponovno zapeljal proti policistom in trčil v službeno vozilo. Policist in policistka sta uspela nevarnega voznika potegniti iz vozila in mu preprečiti nadaljnje ogrožanje. Med postopkom je bilo ugotovljeno, da gre za večkratnega hujšega kršitelja cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem je bila nameščena le prednja registrska tablica. 48-letni voznik je imel v litru izdihanega zraka 1,01 miligrama alkohola (2,10 g/kg). Osumljenca so pridržali in avtomobil zasegli. S kazensko ovadbo so ga privedli k preiskovalnemu sodniku zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo, ko opravlja naloge varnosti. Preiskovalni sodnik je za 48-letnega osumljenca odredil pripor.

Sedmerici voznikov zasegli avtomobile



Minuli konec tedna so policisti na našem območju med kontrolo prometa ustavili sedem voznikov, ki so vozili brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so vozila zasegli in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Metliški policisti so v petek v okolici Metlike ustavili voznika osebnega avtomobila Volkswagen polo. Med postopkom so ugotovili, da gre za 24-letnega voznika, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Kršitelj, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,58 miligrama alkohola je v neregistriranem vozilu prevažal otroke, ki na sedežih niso bili zavarovani z ustreznim zadrževalnim sistemom, v vozilu pa je bilo več oseb, kot je dovoljeno.

V noči na soboto so sevniški policisti v Sevnici zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus 47-letnemu vozniku osebnega avtomobila. Kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,82 miligrama alkohola.

30-letnika, ki ni upošteval policistov, so pridržali

V okolici Drašičev so policisti Policijske postaje Metlika v soboto ustavili 30-letnega voznika osebnega avtomobila, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,99 miligrama alkohola. Kršitelj se je med postopkom nedostojno vedel do policistov in ni upošteval njihovih ukazov, zato so ga odpeljali v prostore za pridržanje in mu zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilni nalog. O vožnji pod vplivom alkohola so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Mlad voznik trčil v drevo



V noči na nedeljo je na lokalni cesti v okolici Mirne Peči 18-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v drevo. Voznik in sopotnik se v nesreči nista poškodovala. 18-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,36 miligramov alkohola. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog v višini 1400 evrov.

Vlomi

V Trebelnem je med 28. 9. in 29. 9. nekdo vlomil v leseno brunarico in odtujil plinski žar, leseno mizo in štiri stole. Škode je za okoli 1000 evrov.

V okolici Trebnjega je 30. 9. neznanec vlomil v stanovanjsko hišo in odtujil zlat nakit. Lastnike je oškodoval za okoli 2800 evrov.

