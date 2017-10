Za kvalitetno in dostojno staranje

2.10.2017 | 15:30

Na OZRK Novo mesto so svetovni dan starejših obeležili z nizom predavanj, ob 18. uri vabijo še na odprtje slikarske razstave likovne sekcije Jutro novomeškega društva upokojencev. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Območno združenje Rdečega križa Novo mesto in tamkajšnji Medgeneracijski center sta danes pripravila dogodek z naslovom Kvalitetno in dostojno staranje, s katerim obeležujejo svetovni dan starejših.

V Humanitarnem centru OZRK so najprej predstavili program Medgeneracijskega središča v letu 2017/2018, nato pa predstavnica Ministrstva za zdravje Anita Jacović osnutek Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bo urejal dejavnost dolgotrajne oskrbe in sistem zavarovanja zanjo. Povedala je, da se zakon pripravlja že 15 let, če bo sprejet, bo stopil v veljavo leta 2019.

Sledila je zanimiva predstavitev dr. Draga Rudela, direktorja podjetja MKS Elektronski sistemi, ki je svoje življenje posvetil razvoju storitev za starejše, ki temeljijo na informacijskih tehnologijah. Iznašel je veliko naprav, ki bi omogočale, da starejši ostanejo v domačem okolju. Ker pripomočke ni pokril zdravstveni sistem, jih je prepustil podjetju, ki sedaj to storitev ponuja tržno. Vendar se starejši tega na poslužujejo, saj zanje pomeni strošek. Podjetje zadnja leta razvija zdravljenje na daljavo. Druženje je sklenila Gabi Ogulin Počrvina iz novomeškega RIC-a, ki je predstavila Večgeneracijski center Skupaj.

Dan bodo ob 18. uri zaokrožili z odprtjem slikarske razstave likovne sekcije Jutro Društva upokojencev Novo mesto Jutro na Krasu.

M. Ž.

