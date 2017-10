Zabodel kočevskega občinskega svetnika in športnika. Občinska uprava: Zadeva ni povezana s politiko

Kočevje - Poročali smo že o tem, da je minulo noč v Kočevju tekla kri. Ali je do prepira med 34- in 25-letnima moškima prišlo pred ali v lokalu v neposredni bližini osnovne in srednje šole, obstajajo različne teze, PU Ljubljana trdi, da sta se sprla v lokalu, eden od domačinov pa nam je rekel, da vpletena tistega večera sploh nista bila v lokalu.

Zakaj je 25-letnik z nožem zabodel devet let starejšega moškega, ni znano, so pa mediji objavili, da je žrtev Sašo Petek, občinski svetnik v Kočevju, osebni trener in bodybuilder. S PU Ljubljana so sporočili, da je 34-letnik sicer utrpel hude poškodbe, zato so ga z reševalnim vozilom najprej odpeljali v ZD Kočevje, potem pa v UKC Ljubljana.

"Po do sedaj nam razpoložljivih podatkih njegovo življenje ni ogroženo. 25-letniku so policisti odvzeli prostost in bo v roku 48-ur s kazensko ovadbo zaradi sumov storitve kaznivega dejanja poskusa uboja priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku," pravijo policisti in dodajajo, da sta oba udeleženca z območja Občine Kočevje.

Zagrožena kazen za tovrstno kaznivo dejanje je od 5 do 15 let zapora.

Sicer so 25-letnika v preteklosti že obravnavali za kazniva dejanja z elementi nasilja.

Glede na to, da naj bi bil v dogodek vpleten kočevski občinski svetnik, smo se za komentar obrnili na Občino Kočevje.

"Dogodka v tem trenutku ne moremo komentirati, saj razlogov za nastanek konflikta oziroma povoda za napad še ne poznamo," se je glasi prvi del odgovora občinske uprave, ki ga je poslala Katja Godeša iz njihove službe za odnose z javnostmi, informiranje in protokol.

Zanimalo nas je še, ali ocenjujejo, da so lahko ogroženi tudi drugi občinski svetniki.

"Menimo, da zadeva ni poveza z delom v občinskem svetu, zato tudi smatramo, da ni nikakršnih razlogov za skrb o varnosti ostalih občinskih svetnikov," mirijo na občini, kjer za stopnjo varnosti na območju njihove občine pravijo, da je primerljiva z ostalimi kraji v tej regiji.

"Nas pa seveda taki dogodki razžalostijo in situacijo v sodelovanju s policijo budno spremljamo," je še dodala Godeša.

