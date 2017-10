Nesreča ultralahkega letala; dva delavca poškodovana

Včeraj okoli 16.45 ure je na območju Brega pri Ribnici, na manjšem letališču, med pristajanjem prišlo do nesreče ultralahkega letala. Pilot, ki je poskušal pristati, se je z letalom pri pristanku še enkrat dvignil in udaril ob stezo. Pri tem se je poškodoval. Poleg reševalcev NMP Ribnica so posredovali tudi gasilci PGD Ribnica, ki so protipožarno zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi in prenosu poškodovanega pilota.

Kot pojasjujejo na PU Ljubljana, je 70-letni pilot iz okolice Ljubljane z zadnjim delom letal udaril ob tla, pri tem pa izgubil oblast nad letalom, ki je nato strmoglavilo. Pilot je torej utrpel poškodbe, a ni življenjsko ogrožen.

Delavca poškodovana

Včeraj ob 9.35 uri se je v naselju Arto, občina Sevnica, v podjetju pri varjenju poškodoval delavec. Reševalci NMP Sevnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v SB Brežice.

Ob 19.01 si je v Straži v mizarski delavnici delavka poškodovala roko. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so jo oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Jeklenka zagorela

Ob 11.00 je v Petrovi vasi, občina Črnomelj, zagorelo pri okvarjenem ventilu na plinski jeklenki, ki je bila postavljena izven objekta, na prostem. Gasilci PGD Črnomelj in Petrova vas so gorečo plinsko jeklenko pogasili in preostanek plina spustili v ozračje. Posebne škode ni.

Trčila osebno in tovorno vozilo

Ob 14.13 sta v naselju Ivandol, občina Krško, trčila osebno in tovorno vozilo. Ena oseba se je pri tem poškodovala. Gasilci PGE Krško so protipožarno in proti naletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, odstranili vozilo s cestišča, nudili pomoč policiji ter počistili cestišče. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v SB Novo mesto.

Nadležni sršeni

Ob 18.30 so v Črmošnjicah, občina Semič, sršeni na podstrešju stanovanjske hiše ogrožali ljudi. Gasilci PGD Kot-Brezje so jih odstranili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7:30 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LAKOVNICE;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Volčje izvod Volčje desno Dvoršek med 8. in 12. uro.

