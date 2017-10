Z rožnatimi pleteninami ovita drevesa

3.10.2017 | 09:00

Članice Europe Donne so včeraj v sodelovanju z Mestnimi kvačkaricami in stanovalci Doma starejših občanov ovijale drevesa po Novem mestu. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Slovensko združenje Europa Donna Slovenija že tretje leto v Rožnatem oktobru, mesecu osveščanja o raku dojk, z rožnatimi pleteninami ob pomoči občin, društev, različnih organizacij in posameznikov, pripravlja vseslovensko akcijo, v kateri za en mesec ovijejo drevesa v rožnate pletenine. V Novem mestu so to članice Europe Donne v sodelovanju z »Mestnimi kvačkaricami« in Domom za starejše občane storile včeraj.

»V novomeškem domu starejših občanov je pletlo 13 stanovalcev v okviru delovne terapije in z njihovimi pleteninami smo ovili dve drevesi pred Zdravstvenim domom Novo mesto in ginko pred interno bolnišnico. Dvanajst mestnih kvačkaric, ki se neformalno dobivajo vsak drugi četrtek v Situli pa so ovile drevesa po mestu: pred barom Vovko in vodnjakom na Glavnem trgu, pred knjižnico Mirana Jarca, na Novem trgu, skupaj devet dreves,« je povedala Wanda Mantelj Brkopec, članica Europe Donne, in dodala, da so ovile tudi drevo na avtobusni postaji v Straži.

Na osnovni šoli Vavta vas bodo v sodelovanju s straško občino 14. oktobra pripravili še Rožnato soboto, kjer bodo hodili, tekli in plesali. Plesni studio Novo mesto bo namreč učence šole učil plesati na pesem Lep je dan.

Z ovitimi drevesi želijo mimoidoče opozariti na pomen osveščanja o raku dojk, preventivnega samopregledovanja in zdravega načina življenja. S povezovanjem in sodelovanjem želijo v Evropi Donni povezati rožnate niti za zdravje preko osveščanja z ustvarjalnostjo. Projekt je del Programa Roza, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje in s katerim želijo doseči, da bodo v času Rožnatega oktobra ovito vsaj eno drevo v vsaki občini do leta 2020. V letošnjo akcijo je sicer vključenih preko 60 občin.

M. Ž.

Galerija





















starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 3h nazaj Oceni Dirty old town Ja to te pa ubije do konca :...too much res.:):):):) To akcijo je podprla MONM, ki seka/ mori drevesa po NM ? pa kdo je tu še sploh še normalen ????? Seveda namenu te akcije oz. opozorilu ne oporekam, pa vendar MONM podpira to povijanje dreves "kvačkaric" njihove Situle na gl.trgu ???? BOLANO do konc - .kakšni so to ljudje se verjetno sprašujejo mimoidoči...adijo pamet. Preglej samo prijavljene komentatorje