Obračun med smučarskimi skoki prišel na sodišče

3.10.2017 | 09:55

Vedran Veršec (Foto: J. A.)

Brežice - Brežičana Vedran Veršec in Matija Molan sta se v začetku lanskega leta zapletla v prepir, ki se je končal s hudimi telesnimi poškodbami slednjega. Ko sta se pred kratkim srečala na brežiškem sodišču, nista izmenjala niti pogleda.

Policija je tedaj poročala, da so prejeli klic na pomoč, ker naj bi v enem izmed blokov v Brežicah prišlo do spora in pretepa med več osebami. »Po prvih ugotovitvah so bili v dogodku udeleženi moški, stari 43, 18 in 24 let. 18-letni osumljenec naj bi z nožem v predel trebuha zabodel 24-letnika. Hudo poškodovanega so reševalci odpeljali v bolnišnico. Policisti in kriminalisti so 18- ter 43-letniku odvzeli prostost in ju pridržali. Zasegli so tudi nož. Nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem okoliščin kaznivega dejanja poskusa uboja,« je tedaj sporočila Alenka Drenik s PU Novo mesto.

Veršec se je znašel v kazenskem postopku. Državna tožilka Mateja Resnik Bahčič je 20-letnemu Vedranu Veršcu, ki je sicer brezposeln in brez prihodkov, kot mladoletnik pa je bil že kaznovan, v obtožnici očitala storitev kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe.

"Vedran Veršec je 16. januarja 2016 v stanovanju Ivice Ljubića v Brežicah s kuhinjskim nožem, ki je imel rezilo dolgo 12 centimetrov, zabodel Matijo Molana v levi del prsnega koša in levi del trebuha, da je prišlo do obsežnega izliva krvi. Oškodovancu je le hitra zdravniška pomoč rešila življenje. V primeru priznanja krivde predlagam tri leta in šest mesecev zapora," je rekla tožilka.

NI PRIZNAL

Obtoženi krivde na predobravnalnem naroku ni priznal, kar pomeni, da sledi sojenje.

Tedaj se bo verjetno izkazalo, da ne obstaja samo ena plat medalje. Verščeva odvetnica Božena Vučajnk je namreč predlagala precej dokaznih predlogov: da se prebere poročilo zdravnika ZD Brežice v zvezi s poškodbami Petra Veršca, da se pregleda predmete, ki so jih zasegli oz. zavarovali v postopku, zaslišanje izvedenca medicinske stroke, ki naj bi pojasnil, ali so poškodbe oškodovanca lahko nastale z zavarovanim nožem, zaslišali naj bi policista, ki je bil na kraju dogodka in naj bi pojasnil, v kakšnem položaju je bil oškodovanec ob njegovem prihodu …

STA SE LE BRANILA?

Več kot 10 minut je odvetnica naštevala dokazne predloge, iz katerih je mogoče sklepati, da bo obramba dokazovala, da sta se oba Veršca (poleg Vedrana še njegov oče Peter), ki naj bi v danem obračunu tudi utrpela poškodbe, zgolj branila pred napadom oškodovanca in da naj bi Ljubić pred prihodom policije prirejal dokaze (celo nož, s katerim naj bi zabodli Molana, naj ne bi bil tisti, ki so ga zasegli in ga je v obtožnici omenila tožilka).

"Oškodovančeva diagnoza akutna zastrupitev z alkoholom in opioidi z dne 16. januar 2016 je potrjeno dejstvo, ki je gotovo vplivalo na njegovo dojemanje dogodka in ravnanje v konfliktni situaciji," je med drugim dejala Vučajnkova.

Veršcu bo sodil brežiški sodnik Almir Kurspahić. Prva obravnava bo konec novembra.

Janja Ambrožič