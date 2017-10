Bodo imeli športni oddelek?

3.10.2017 | 12:50

Ravnatelj Uroš Škof (levo) je na okrogli mizi med drugim poudaril, da se veliko mladih iz Posavja šola zunaj regije. Učitelj športne vzgoje Sandi Rašović (drugi z leve) je podrobno predstavil načrtovano delovanje želenega športnega oddelka na Gimnaziji Brežice. (Foto: M. L.)

Brežice - Na Gimnaziji Brežice so na včerajšnji okrogli mizi govorili o možnosti, da bi na tej srednji šoli pridobili športni oddelek. Z novim oddelkom želijo mladim zagotoviti boljše možnosti in jih tudi spodbuditi za šolanje in tudi za poznejše bivanje v Posavju. Kot je poudaril ravnatelj Gimnazije Brežice Uroš Škof, polovica posavskih dijakov zdaj obiskuje šole zunaj regije.

Ustanovitev športnega oddelka na Gimnaziji Brežice ima široko strokovno, politično in drugo javno podporo v Posavju. Več o tem pa v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. L.