Srečanja rojenih v Metliki tudi v knjigi

3.10.2017 | 11:40

Metlika - Na pobudo Toneta Černiča so se leta 2008 začeli srečevati tisti, ki imajo v rojstnem listu kot kraj rojstva zapisano Metliko. Glede na to, da se zadnjih 60 let otroci skoraj ne rojevajo več doma, pomeni, da so tudi udeleženci srečanja v glavnem starejši od 60 let.

Letos so Metličani, združeni v neformalnem društvu Rojeni v Metliki, pripravili 10. srečanje. Takrat je dozorela tudi ideja, da dogajanje s srečanj predstavijo v knjigi. Publikacija z bogatim slikovnim gradivom in z naslovom Metlika, moje rojstno mesto, je izšla prejšnji teden, rojeni v Metliki pa so jo še toplo prestavili na sebi lasten način. Predstavitev so skupaj s svojimi partnerji in partnericami združili s piknikom ob ribniku Žabovujček, ki ga je v metliški Sušici uredil Tone Černič. Žabovujček je sicer povsem metliška beseda in je izraz za žabjega paglavca.

Gradivo za knjigo sta zbrala in uredila Tone Černič in Mirjam Bezek Jakše, ki sta skupaj s Katico Černič tudi organizatorja srečanj. Da je bilo že na predstavitvi za knjigo, ki ima na naslovnici panoramski posnetek Metlike, na katerem si vsak rojen v Metliki lahko najde svojo rojstno hišo, veliko zanimanje, pove tudi to, da je že skoraj pošla in bo očitno potreben ponatis.

