Lahko se ponovi Zalog ali Kemis

3.10.2017 | 11:00

Območje nekdanjega podjetja Koplast propada. Ker je na njem veliko odpadne plastike, je Brestaničane strah ekološke nesreče. (Foto: B. B.)

Stolovnik - Nedavni nesreči v vrhniškem Kemisu in Ekosistemih v Zalogu sta krajane Brestanice vnovič spomnili na nevarnost, ki preti v neposredni bližini.

Na začetku naselja Stolovnik, le lučaj od Elektrarniške ceste, leži približno hektar veliko območje, ki v resnici še najbolj spominja na smetišče. Na njem so napol podrti objekti, kupi kosovnih in plastičnih odpadkov, več sodov s sumljivo vsebino. V pismu, ki so ga na krško občino naslovili iz krajevne skupnosti Brestanica ter tukajšnjih društev (turističnega, gasilskega ter ribiške in lovske družine), situacija na »domačem odpadu« zbuja zgražanje, predvsem pa zaskrbljenost, saj lahko nenadzorovano ravnanje z odpadki vodi v ekološko nesrečo.

Gre za območje nekdanjega podjetja Koplast, kjer je Evald Vodopivec st., podjetnik in inovator, 20 let predeloval odpadni repromaterial. Pred leti je inšpekcija za okolje sicer že začela odvažati nakopičen material, a je bila »čistilna akcija« kmalu prekinjena. »Glede na videno nas skrbi predvsem izvedena elektroinštalacija, ki predstavlja veliko požarno ogroženost, požar pa bi lahko nastal tudi iz kakega drugega vzroka, npr. udara strele, kar bi povzročilo veliko ekološko katastrofo,« pišejo predstavniki krajevne skupnosti in društev.

Na občinski upravi so o stanju v Stolovniku še pred nedavno občinsko sejo pridobili odgovor inšpektorata za okolje. Tam pravijo, da so Vodopivcu odločbo, s katero so mu prepovedali nadaljnjo predelavo plastike, izdali že leta 2006, naložili pa so mu tudi, naj odpadni material preda pooblaščenemu zbiralcu. Ker tega ni naredil, je inšpekcija v letih 2008 in 2011 z območja odpeljala blizu 700 ton odpadne plastike, pri čemer so stroški izvršbe znašali 166.000 evrov. Ker Vodopivec tega ni plačal, so mu blokirali račun, Furs pa je doslej izterjal kakih 5.000 evrov.

Na inšpektoratu pravijo, da bi bilo z območja treba odstraniti še kakih 500 ton plastike, ocenjena vrednost izvršbe pa znaša okoli 200.000 evrov. Kdaj jo bodo izvedli, je odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in od prioritetne liste izvršb, pravijo na inšpektoratu.

O problematiki je sicer na nedavni redni seji razpravljal krški občinski svet. Občinsko upravo so zadolžili, da inšpektorat pozove k čimprejšnji zagotovitvi denarja za odstranitev omenjenih odpadkov.

»Leta 1999 sem imel že odobrena evropska sredstva za izdelavo protihrupnih ograj, bil sem velik izvoznik, sodeloval sem tudi z Renaultom. A prišla je poplava in me uničila,« pripoveduje Vodopivec in pokaže na potok Brestanica, ki teče ob robu zemljišča. Leta 2005 se je razlil po celem območju, zalil stroje v delavnici in material. Kriva naj bi bila nestrokovna sanacija struge. Kmalu za tem so postopek začeli na okoljski inšpekciji. Odvoz plastike, ki so ga naročili, Vodopivec označuje za navadno krajo materiala, ki ga je do konca uničila.

Čeprav se vidi, da gre za bistrega človeka, o stvareh na trenutke pripoveduje precej nepovezano, med drugim pove, da jemlje zdravila za živce. Trdi, da na zemljišču ni nobenih nevarnih snovi, zagorelo pa bi lahko le, če bi kdo požar podtaknil. V sodih, na katere opozarjajo v Brestanici, je spravljen parafin, a je v trdnem stanju in kot tak po njegovem mnenju nenevaren. Zaveda se, da je območje neurejeno, a dodaja, da ga sam ne more sanirati, saj za to nima sredstev, pa tudi zdravje mu ne služi več dobro. Ko ga vprašamo, ali nima zaradi vsega nereda težav s sosedi, pravi, da se z bližnjimi sosedi dobro razume, »saj vedo, kakšna je zadeva. Drugi pa imajo s tem težave.«

Boris Blaič

