Slikarji s Križa v Rdeči križ

3.10.2017 | 14:00

Foto: I. Vidmar

Zdravko Červ, vodja likovne sekcije Jutro

Član likovne sekcije Jutro Darko Blažič je novomeškemu Rdečemu križu podaril eno od svojih del. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Likovna sekcija Jutro, ki deluje v okviru novomeškega društva upokojencev, je sinoči v prostorih humanitarnega centra Rdečega križa na Brodu v Novem mestu odprla skupinsko razstavo Jutro na Krasu. Na razstavi se s 33 deli predstavlja štirinajst članov društva oziroma sekcije Jutro, večina del pa je nastala letos maja v vasi Križ na Krasu na Tončinovi domačiji, kjer so pripravili tridnevno likovno kolonijo Jutro na krasu - po dolenjsko.

Ob odprtju razstave Jutro na Krasu so se v humanitarnem centru predstavili tudi člani upokojenskega pevskega zbora novomeškega društva upokojencev in pesnik Ivan Hrovatič, razstavo pa je odprl predsednik novomeške območne organizacije Rdečega križa Marjan Grahut. Vodja in mentor likovne sekcije Jutro Zdravko Červ je ob odprtju povedal, da ga ob pogledu na ustvarjena dela prevzame veselje in da je ponosen na to, kar so maja skupaj ustvarili na Krasu.

Člani Jutra so le teden dni po končani koloniji v Križu ustvarjena dela razstavili na razstavi v okviru prireditve V osrčju dežele terana, ko so bile slike razstavljene na prostem na Tončinovem dvorišču.

Likovna sekcija Jutro letos obeležuje petnajst let delovanja, vodi pa jo slikar Zdravko Červ. Sekcija ima trideset članov, od katerih jih je dejavna dobra polovica. Srečujejo se vsak teden, poleti v tako imenovanem poletjem ateljeju na prostem ob sotočju treh studencev na Velikem Slatniku na družabnem prostoru društva Machova dediščina, jeseni pa se preselijo nazaj v društvene prostore.

Člani sekcije se skupinsko ali pa posamično udeležujejo tudi številnih drugih likovnih delavnic in kolonij, med drugim so se pred kratkim udeležili 14. likovnega ex-tempora na Rihpovcu in likovne kolonije v okviru prireditev Straška jesen, med počitnicami pa so v okviru počitniških aktivnosti in medgeneracijske povezave, ki jih je organiziralo Društvo upokojencev Novo mesto za otroke, pripravili likovno delavnico, na kateri so otroci z akvarelom ustvarjali poletno počitniške motive. V četrtek, 12. oktobra bodo odprli skupinsko razstavo članov likovne sekcije Jutro v Kulturnem centru Semič.

I. Vidmar

