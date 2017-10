Strmoglavilo ultralahko letalo, pilot izven življenjske nevarnosti

3.10.2017 | 14:30

Foto: PGD Ribnica

Ribnica - Včeraj nekaj pred 17. uro so bili policisti PU Ljubljana, kot smo že poročali, obveščeni o nesreči letala na vzletišču pri Ribnici. Na kraju so posredovale intervencijske službe in policisti. Z ogledom kraja dogodka in po sedaj zbranih obvestilih je znano, da je 70-letni pilot iz okolice Ljubljane pri pristajanju ultralahkega letala znamke Qualt 201R na vzletišču pri Ribnici z zadnjim delom letala udaril ob tla, pri tem pa izgubil oblast na letalom, ki je nato strmoglavilo.

V nesreči se je pilot poškodoval in je bil odpeljan v ljubljanski klinični center. Po podatkih policije je utrpel hude telesne poškodbe, njegovo življenja pa ni ogroženo. O nesreči je bil obveščen tudi letalski inšpektor za preiskovanje nesreč v zračnem prometu. Policisti v dogodku po zdaj zbranih ugotovitvah niso zaznali elementov kaznivega dejanja, o ugotovitvah pa bo obveščeno pristojno tožilstvo.

S. G.