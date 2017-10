100 let romarske cerkve na Zaplazu

Škofijsko romarsko svetišče letno obišče preko 20 tisoč vernikov.

Novo mesto, Zaplaz - Marijina cerkev na Zaplazu, ki velja za najbolj znano in priljubljeno romarsko središče Škofije Novo mesto, je stara sto let. Zaključek prazničnega leta se obeta ta konec tedna.

Škofijski tajnik Janko Pirc, novomeški škof msgr. Andrej Glavan in rektor svetišča na Zaplazu Marko Japelj na današnji novinarski konferenci.

O zgodovini cerkve ter o prazničnem dogajanju so na današnji novinarski konferenci spregovorili: novomeški škof msgr. Andrej Glavan, rektor svetišča na Zaplazu Vincente Marko Japelj in tiskovni predstavnik škofije Janko Pirc.

Marko Japelj, rektor svetišča na Zaplazu.

Kot je povedal Marko Japelj, je zgodovina zaplaške cerkve zelo razgibana, ne ve pa se točno, kdaj so na ta sveti kraj pričeli prihajati romarji. Prvo zidano kapelo so tam postavili že leta 1800. V času cesarja Jožefa je doživela klavrno usodo, bila je podrta, pa spet postavljena, kar se je ponavljalo. Nova cerkev, takšna, kot je danes, je bila dograjena leta 1926. Med drugo svetovno vojno je bila tarča mnogih vojaških spopadov in napadov, a romanja na Zaplaz od vsepovsod, o čemer pričajo tudi spominske knjige in mnoge zahvalne podobe, se vseskozi niso prenehala.

Cerkev je za obiskovalce odprta vsak dan, od jutra do večera.

Od leta 2011, ko so v stransko kapelo cerkve prenesli relikvije blaženega Alojzija Grozdeta in so zabeležili največji obisk - 30 tisoč obiskovalcev, se je potem številka malce zmanjšala. Manj je avtobusnih romarjev, več pa rednih obiskovalcev, družin, itd. Na leto sedaj naštejejo 20 tisoč vernikov, ki ob nedeljah prihajajo k maši - ostalih med tednom ne šteje nihče.

ZAPLAZ LEPO OBNOVLJEN

»Nešteto jih prihaja, mnogi že leta. Zaplaz je res priložnost za vernike, da tu doživijo smisel Boga, se umirijo, Mariji izrečejo svoje stiske in težave ter domov odidejo potolaženi,« je poudaril rektor zaplaškega svetišča.

Novomeški škof msgr. Andrej Glavan bo na sobotni slovesnosti prof. dr. Stanetu Grandi, novomeškemu rojaku in priznanju zgodovinarju, izročil odličje sv. Cirila in Metoda, najvišje odlikovanje Cerkve na Slovenskem, ki ga podeljuje Slovenska škofovska konferenca. Priznanje, ki ga bo prejel ob 25-letnici mednarodnega priznanja Slovenije in ob njegovem bližnjem 70. rojstnem dnevu, mu namenjajo kot »zahvalo in priznanje za njegovo krščansko prepričanje, širjenje krščanskih vrednot in kritičnega pogleda na novejšo zgodovino slovenskega naroda,« piše v obrazložitvi.

Škof Andrej Glavan je povedal, zakaj so prav Zaplaz izbrali za škofijsko romarsko središče, čeprav je veliko tudi starejših božjih poti. »Ker je milostni kraj, že leta in leta radi prihajajo, pa tudi zaro, ker je največje svetišče v škofiji.« Marijina cerkev je zelo prostorna in sprejme do tisoč ljudi, ob njej pa je tudi primer prostor za večje slovesnosti.

Zaplaško svetišče je od leta 2008 doživelo tudi lepo prenovo. Prenovili so strop, notranjost cerkve, obnovili fasado in zvonik, zgradili novo zakristijo, obnovili glavni oltar, v stransko kapelo prenesli ostanke bl. Grozdeta, nabavili nove orgle, uredili okolico in parkirišča, sanitarije itd. Kot je povedal škofijski tajnik Janko Pirc, danes na Zaplazu potekajo različne škofijske slovesnosti, romanje bolnikov, invalidov in starejših, koncerti itd., ta konec tedna pa bo seveda tudi slovesno praznovanje.

V četrtek, 5. oktobra, bo ob 18. uri sv. maša, ob 18.30 pa bo prof. dr. Stane Granda, ki bo na sobotnem osrednjem praznovanju stoletnice zaplaške cerkve prejel odličje sv. Cirila in Metoda, imel predavanje z naslovom Kaj kronike povedo o Zaplazu? Sledil bo koncert kvarteta Strmole iz Trebnjega. V petek, 6. oktobra, bo v cerkvi sv. maša in pobožnost prvih petkov. Osrednje praznovanje v soboto, 7. oktobra, se bo pričelo ob 10. uri s slovesno mašo, ki jo bo ob somaševanju škofov in duhovnikov vodil apostolski nuncij v RS msgr. Juliusz Janusz. Ob praznovanju stoletnice cerkve bodo blagoslovili tudi novo barvno okno, delo umetnika Marka Jermana.

Besedilo in foto: L. Markelj

