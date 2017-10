V prvem polletju Terme Čatež krepko povišale čisti dobiček

3.10.2017 | 17:45

Foto: arhiv DL

Čatež ob Savi - Družba Terme Čatež d.d. je v prvem polletju letošnjega poslovnega leta realizirala dobrih 13,7 milijona evrov poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini dobra 2,3 milijona evrov, kar je za dobrih 28 odstotkov več od primerljivega v enakem obdobju preteklega leta. Čisti dobiček v višini dobrega 1,1 milijona evrov je višji za kar pol milijona evrov oziroma oz. 79 odstotkov.

Skupina Terme Čatež pa je v prvem polletju letošnjega leta realizirala dobrih 16,7 milijona evrov poslovnih prihodkov in dobiček iz poslovanja v višini slabih 3,7 milijona evrov, kar je za 33, 2 % več od primerljivega v enakem obdobju preteklega leta. Čisti poslovni izid znaša 2, 272 milijona evrov in presega čisti poslovni izid prvega polletja preteklega leta za kar 833 tisoč evrov oziroma skoraj 58 %.

Do junija več kot 280.000 nočitev in za 3% več prodanih kopaliških kart

Kot so še objavili v polletnem poročilu in ga objavili tudi na spletni strani družbe, so v Termah Čatež od januarja do junija letos realizirala 281.331 prenočitev, prav tako je v enakem obdobju družba zabeležila skupaj z enodnevnimi gosti 386.283 kopalcev. Število prodanih kopaliških vstopnic se je v prvem polletju povečalo za 3,1% glede na enako obdobje preteklega leta.

S. G.