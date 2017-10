Odpravili bodo svetlobno onesnaževanje in pomagali planinskemu društvu

4.10.2017 | 09:20

Foto: občina Krško, arhiv

Krško - Občinski svet občine Krško je na nedavni seji sprejel sklep o potrditvi Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za četrto fazo prenove javne razsvetljave v občini Krško, v skladu s katerim bo občina v tem in naslednjem letu skupno za prenovo javne razsvetljave namenila 344.700 evrov.

V občini Krško so v zadnjih letih opravili tri večje prenove javne razsvetljave, in sicer v letih 2011, 2012 in 2016. Trenutno je po prenovah z uredbo o svetlobnem onesnaževanju okolja skladnih 82 % svetilk. S predlagano četrto fazo prenovo bodo izpolnjene zahteve uredbe tako v smislu odprave svetlobnega onesnaževanja kot tudi energetske učinkovitosti. Poglavitna učinka na lokalnem nivoju bosta nižja poraba električne energije ter nižji stroški vzdrževanja.

Pomagali bodo Planinskemu društvu Videm

Svetnice in svetniki so podprli oprostitev plačila komunalnega prispevka Planinskemu društvu Videm v višini 4.960 evrov za gradnjo oz. legalizacijo planinskega doma na Grmadi. S tem so društvu, ki gradi objekt v splošnem javnem interesu, omogočili lažje delovanje.

S. G.