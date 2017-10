Sprejem za srebrno košarkarico

4.10.2017 | 08:30

Sevnica - Župan Srečko Ocvirk je pred nekaj dnevi sprejel eno najobetavnejših mladih košarkaric v Sloveniji, sevniško občanko Aleksandro Krošelj. Na evropskem košarkarskem prvenstvu za dekleta do 20 let, ki je julija letos potekalo na Češkem, je slovenska reprezentanca osvojila srebrno medaljo, pomemben člen ekipe pa je bila tudi Aleksandra.

Sprejema se je udeležil tudi njen reprezentančni in klubski trener Damir Grgič, s strani lokalne skupnosti pa tudi podžupan Janez Kukec in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek ter predsednik Športne zveze Sevnica Rok Vodenik. Krošljeva pa se je zelo razveselila še obiska njenega prvega košarkarskega trenerja in športnega pedagoga z Osnovne šole Blanca Francija Kranjca. Ob tej priložnosti je županu podarila košarkarski dres, ki bo mesto našel v prostoru športnega doma, poleg dresov še drugih vrhunskih športnikov iz sevniške občine.

S. G.

