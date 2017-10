Delovna nesreča; zagorele ciprese

4.10.2017 | 07:00

Včeraj ob 14.03 uri se je v podjetju v Biču, občina Trebnje, pri delu poškodoval delavec. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so poškodovanega na kraju oskrbeli in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Trčila dostavno in terensko vozilo

Ob 16.14 sta malo pod vrhom klanca nad Livoldom proti vasi Štalcerji v občini Kočevje trčila dostavno in terensko vozilo. V dostavnem vozilu je ostal ukleščen voznik. Posredovali so gasilci PGD Kočevje, ki so ga s tehničnim posegom izrezali iz razbitine. V drugem vozilu so bili le lažje poškodovani. Vseh pet je prevzela reševalna služba ZD Kočevje. Gasilci so še zavarovali kraj, odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem in počistili vozišče.

Trčila avto in kolesar

Davi ob 5:37 sta v Krškem na Cesti 4. julija trčila osebno vozilo in kolesar. Podrobnosti še niso znane.

Zagorele ciprese

Ob 10.22 so v naselju Glogov Brod, občina Brežice zagorele ciprese. Gasilci PGD Dečno selo so požar pogasili. Pomoč gasilcev PGD Globoko ni bila potrebna.

Maček na strehi

Ob 19.15 so v ulici Na lazu v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto rešili mačka, ki je zlezel na streho stanovanjske hiše.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 7.30 do 8.00 ure in od 11.30 do 12.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP AMD NM;

- od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TRŠKA GORA.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 11.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOLODVOR METLIKA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na območju TP Dedni vrh danes med 8:00 in 11:00 uro, na območju TP VOLČJE izvod VOLČJE DESNO DVORŠEK med 8:00 in 12:00 uro na območju TP SEVNICA OBČINA izvod FLORJANSKI GRABEN med 8:00 in 14:00 uro.

M. K.