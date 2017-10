Vaška in naravna znamenitost zdaj zaščitena, parkirišče urejeno, dela pa še niso končana

4.10.2017 | 08:05

Oporni zid in ograja okrog znamenite lipe.

Gorenje Vrhpolje - V Gorenjem Vrhpolju so veseli, da je občina Šentjernej nedavno zaščitila znamenito turško lipo, staro menda okrog petsto let, ki stoji sredi vasi, in je tudi spomeniško zaščitena. To so želeli že kar nekaj let, a je zdaj projekt le prišel na vrsto.

Okrog lipe so postavili ograjo, zgradili so oporni zid ob cesti, ter zraven uredili tudi parkirni prostor z novimi parkirišči. Vsa dela je izvedlo javno podjetje Ekološka družba Šentjernej s podizvajalcem.

Marjetka Rangus in Štefan Kovačič.

Kot pove vaščanka Marjetka Rangus, tudi šentjernejska občinska svetnica, je bilo to nujno, saj je erozija povzročala odnašanje peska s hribčka na cesto, v načrtu pa je sedaj še asfaltiranje krajšega dela poti do glavne ceste. Turistično društvo Vrhpolje, ki je zelo dejavno, namerava še malo urediti okolico, postaviti kak koš za smeti in klopco, pa informativno tablo, da bo vsak mimoidoči lahko izvedel več o znameniti turški lipi. Podobno načrtujejo tudi ob še drugi okrog petsto let stari in spomeniško zaščiteni turški lipi, ki raste neposredno ob cerkvi sv. Urbana in se imenuje cerkvena lipa. Od lani informativna tabla stoji tudi ob novem, sodobnem betonskem mostu čez potok Kobila, ki ga je občina postavila namesto nekdanjega kamnitega - septembra 2014 uničila vodna ujma. Tako vas postaja vedno bolj urejena.

Gorenje Vrhpolje - skupaj z Dolenjim ima okrog petsto prebivalcev - je menda največja vas v šentjernejski občini. Skupaj z Dolenjim Vrhpoljem in Mihovim jih povezujejo kar tri društva - poleg že omenjenega turističnega, tudi gasilsko in ljudski pevci Vrhpolje. Nekoč so imeli celo športno društvo. Najbolj aktivno je gasilsko, lepo urejen gasilski dom sredi vasi pa je središče vaškega dogajanja. Sicer pa so gasilci nekdanjo vaško gmajno pod vasjo lepo uredili v družaben prostor Vrbje, tam postavili še velik kozolec, kar jim dobro služi za vaška srečanja in prireditve, gasilske veselice ipd.

Da je bilo Gorenje Vrhpolje že od nekdaj napredna vas, ve povedati domačin Štefan Kovačič, ki je bil vedno zelo dejaven in si je prizadeval za razvoj. Pove, da so med prvimi v KS Šentjernej imeli asfaltirano cesto skozi vas, pri čemer so vaščani seveda aktivno sodelovali, ravno tako je bilo tudi pri vodovodu. Cesto, ki ima v enem delu tudi pločnik, občina dobro vzdržuje, a nekaj »črnih točk« vseeno naštejeta sogovornika: kritična je cesta proti novemu mostu čez Kobilo, ki je zelo ozka, nima pločnika in javne razsvetljave, ter urejenega odvodnjavanja. Podobno je z delom proti Mihovem, kritičen je tudi ovinek proti Cerovem Logu. Tu bo treba v prihodnosti kaj spremeniti. Sicer je v vasi avtobusno postajališče, redno vozi šolski avtobus. Vrhpoljčani so zadovoljni, da se sedaj v vasi napeljuje optika, v spodnjem delu vasi, kjer so pred časom zaradi vodnih izgub zamenjali cevi so veseli, da so takrat v zemljo dali tudi cevi za druge kable. To pomeni, da sedaj cesta ni znova razrita.

VERJETNO MALE ČISTILNE NAPRAVE

Samo Hudoklin, direktor OU Šentjernej.

V Vrhpolju bi radi bili bolj na jasnem, kako bodo uredili kanalizacijo. Po prvotnih načrtih je bilo Dolenje Vrhpolje, ki je delno v Naturi 2000, predvideno menda za priključitev na glavni kanalizacijski vod. »Zanima nas, kaj nas čaka. Veliko ljudi, ki se je v zadnjem času lotevalo obnov hiš oz. so gradili novo, si na lastne stroške postavljajo male čistilne naprave. Kdor ima še greznice, jih občasno praznijo. Res bi radi jasne odgovore, kako in kaj,« pove Kovačič in doda, da so že pred leti vaščani v lastni režiji uredili odvodnjavanje.

V Gorenjem Vrhpolju zdaj Telekom Slovenije gradi optično omrežje. Kot pove direktor šentjernejske občinske uprave Samo Hudoklin, so po predlaganem občinskem operativnem programu za odvajanje in čiščenje odpadnih voda za Gorenje Vrhpolje predvidene male čistilne naprave. »Sicer pa je v pripravi nov državni operativni program s tega področja, ki spreminja zahteve pri odvajanju in čiščenju. Predvidevamo, da glede na konfiguracijo naselja gradnja kanalizacije ne bo smotrna,« pojasni.

Besedilo in foto: L. Markelj

