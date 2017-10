Vabljive zgodbe o črnem močerilu in kapelici

Jelševnik - Jelševnik, vas z okrog 120 prebivalci, ki je dobre štiri kilometre oddaljen od Črnomlja, zadnja leta pogosto omenjajo v povezavi s črnimi človeškimi ribicami ali črnimi močerili, ki živijo v kraškem bruhalniku nedaleč od izvira Jelševniščice. Precej manj ljudi pa ve, da imajo v Jelševniku kapelico Marije brezmadežne, ki ima zanimivo zgodbo.

Pred nekaj leti so jo s finančno pomočjo vnukov Janeza Turka, ki jo je skupaj z vaščani postavil leta 1874, temeljito obnovili. Janez ali Johann, kot so ga klicali, se je namreč zaobljubil, da bo zgradil kapelico, če bo preživel brodolom, ki ga je doživel blizu Nove Fundlandije v Atlantskem oceanu, ko je s trebuhom za kruhom potoval v Ameriko. Od 538 potnikov in članov posadke sta jih francoska in norveška ladja rešili le 91.

Vaščani so ponosni tudi na mozaik v kapelici, ki je delo patra Marka Ivana Rupnika, ki je ustvaril številne mozaike po vsem svetu, tudi v Lurdu in Fatimi, na jelševniškem pa je upodobil Jezusa, ki rešuje iz morja sv. Petra. Tistim, ki si bodo želeli ogledati jelševniško kapelico, pa bodo vaščani povedali še nekaj zanimivih zgodb o znamenitostih v njihovi kapelici. Kakšnih, si lahko preberete v jutrišnji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in foto: M. B.-J.