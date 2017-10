Kako preživeti na dolgi rok?

4.10.2017 | 12:00

Krožno gospodarstvo vključuje tudi ponovno predelavo. Z reciklažo starega papirja lahko preprečimo padec množice dreves. (Ilustrativna fotografija, foto: M. L.)

Brežice - V Brežicah danes poteka posvet o krožnem gospodarstvu v Posavju in povezovanju posavske regije s Slovenijo. Udeleženci razpravljajo o prehajanju Slovenije in Posavja v zeleno gospodarstvo in spoznavajo primere dobre prakse regije Posavje.

Posvet organizira Partnerstvo za zeleno gospodarstvo Slovenije, ki deluje pod okriljem Kabineta predsednika Vlade RS, v sodelovanju z Regionalno razvojno agencijo Posavje ter konzorcijem izvajalcev projekta Kažipot prehoda v krožno gospodarstvo Slovenije, ki ga povezuje platforma Circular Change.

Namen srečanja je, poleg predstavitve aktivnosti in priložnosti sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo v Sloveniji, prav nuditi priložnost za izpostavitev

akterjev in dobrih praks ter izmenjave znanja iz regije. Zato bodo ob koncu srečanja zbrali priporočila, ki bodo upoštevana pri snovanju Kažipota krožnega gospodarstva Slovenije.

Organizator torej pričakuje, da bo posvet prispeval izvirne predloge za krepitev trajnostno naravnanega gospodarjenja z naravnimi viri.

M. L.